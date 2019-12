TG-Fechtequipe überzeugt in Wangen

Mit sieben Medaillen in verschiedenen Altersklassen ist die Fechtequipe der TG Biberach aus Wangen zurückgekehrt. Dort wurde der 42. Stefan-Pokal und das zwölfte Paul-Kindl-Gedächtnisturnier ausgetragen. Insgesamt waren 97 Florett- und Degenfechter aus dem gesamten süddeutschen Raum, Österreich und der Schweiz am Start.

In der Altersklasse U11 trugen die Jungen und Mädchen die Vorrunde gemeinsam aus. Samuel Guglielmi erzielte vier Siege und erreichte so das Finale. In diesem legte er eine beherzte Aufholjagd hin und glich zum 9:9 aus. Auch den folgenden Angriff parierte der Biberacher gekonnt und setzte selbst den Siegtreffer zum 10:9.

Bei den U13-Mädchen erreichten Floriane Karnath und Swantje Borta, an Position eins und zwei gesetzt, die Zwischenrunde. Mit jeweils klaren Siegen zogen die beiden TG-Fechterinnen ins Halbfinale ein, in dem sie direkt aufeinandertrafen. Borta setzte sich mit 10:2 durch und bekam es im Finale mit der Nummer eins der bayrischen Rangliste zu tun, Maria Orlenko (TSV Ottobrunn). Das Gefecht verlief zunächst ausgeglichen und in einer spannenden Endphase setzte sich die Biberacherin letztlich mit 10:7 durch. Karnath belegte den dritten Platz.

Im Feld der U15-Mädchen vertraten Maria Popov, Lina Carstensen und Filiz Duran die TG-Farben. Die gemeinsam ausgetragene Vorrunde dominierte Popov. In der Direktausscheidung ging es für Popov und Carstensen per Freilos direkt weiter, Duran gelang derweil gegen die Lokalmatadorin Jendrossek (MTG Wangen) ein nie gefährdeter 15:5-Sieg. Im Halbfinale traf sie im Anschluss auf ihre TG-Kollegin Maria Popov, die den besseren Stand auf der Planche hatte. Während Duran die zweite Bronzemedaille für die TG errang, erreichte auch Lina Carstensen das Finale durch einen klaren 15:3-Erfolg gegen Ida Kessner (KTF Luitpold München). Im vereinsinternen Finale wechselte die Führung ständig. 15:13 lautete schließlich das Endergebnis – für Popov. Carstensen blieb die Silbermedaille.

Bei den Degenwettbewerben gingen Sibylle und Andreas Ding an den Start. Mit 14 gesetzten Treffern ging es für Andreas Ding auf Platz vier gesetzt in die Direktausscheidungen. Per Freilos erreichte er das 32er-Tableau. Dort unterlag der Biberach knapp mit 13:15 gegen Conrad Euler (TV Kaufbeuren) und belegte im Gesamtklassement den 21. Platz.

Sibylle Ding überstand die Vorrunde mit 39 von 40 möglichen Treffern souverän und ließ einen klaren 15:5-Viertelfinalsieg gegen Andrea Müller (MTG Wangen) folgen. Im Halbfinale musste sich die Biberacherin dann der Wangenerin Barbara Math mit 12:15 geschlagen geben. Im Gefecht um Platz drei zeigte Sibylle Ding hernach nochmals ihr Können und sicherte sich durch einen 15:11-Erfolg gegen Noemi Heilmann (VfB Friedrichshafen) Bronze.