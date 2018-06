TG-Faustballteams auf Auswärtsreise

Zu ihrem vorletzten Spieltag in der Faustball-Schwabenliga fährt die TG I am Sonntag nach Friedrichshafen. Spielbeginn ist um 14 Uhr. In der ersten Begegnung trifft die TG als Tabellendritter auf Schlusslicht Gärtringen. Auf dem Papier eine leichte Aufgabe, auch weil das Hinrundenspiel mit 3:0 an die TG ging. Biberach muss sich aber auf einen motivierten Gegner einstellen, da dieser sicher alles versuchen dürfte, den Abstieg noch zu verhindern. Im zweiten Duell wartet der punktgleiche Tabellennachbar NLV Vaihingen auf sie. Gegen diesen verlor Biberach die letzte Partie mit 0:3. Den letzten Spieltag in der Gauliga Süd bestreitet die TG Biberach III in Illerrieden (Sonntag ab 10 Uhr). Gegner sind Illerrieden, der SV Erlenmoos, Westerstetten und Dornstadt.