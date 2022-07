TG-Faustballerinnen verbuchen 2:2 Punkte

Von ihrem vorletzten Spieltag in der Schwabenliga sind die Faustballerinnen der TG Biberach mit 2:2 Punkten aus Niedernhall zurückgekehrt. Damit hat die TG nur noch eine theoretische Chance auf den Titelgewinn, da der TV Trichtigen seine Spiele gewann und mit zwei Punkten Vorsprung Rang eins behauptete. In Spiel eins gegen den Tabellendritten TSV Grafenau musste die TG Satz eins abgeben, holte sich dann aber die beiden folgenden Durchgänge (11:13, 11:9, 11:8). Im anschließenden Match gegen den Gastgeber TSV Niederhall unterlag Biberach in zwei Sätzen (9:11, 8:11). „Wir sind trotz der Niederlage zufrieden mit unserer Leistung und erhoffen uns einen schönen Abschluss nächsten Sonntag, wenn es gegen den Tabellenersten Trichtingen geht“, bilanzierte TG-Kapitänin Marion Fackler. Des Weiteren spielten für Biberach Nadine Königsmann, Julia Bucher, Elena Bucher, Verena Ossewski und Lara Kurz.