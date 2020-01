TG-Faustballer holen nur ein Remis gegen Dennach

Beim vorletzten Spieltag in der Schwabenliga haben die Faustballer der TG Biberach I am Sonntag 1:3 Punkte geholt. Die Biberacher wollten als Tabellensechster (8:12 Punkte) im Kampf gegen den drohenden Abstieg unbedingt den TSV Dennach (fünfter Platz, 10:10) besiegen. Allerdings hatte der Gegner der TG-Mannschaft in der Vergangenheit stets größere Probleme bereitet.

Dies zeigte sich in Satz eins beim 5:11 erneut. Dabei waren auf der TG-Seite viele Fehler in allen Mannschaftsteilen zu verzeichnen. Wie verwandelt traten die Biberacher in Satz zwei auf und ließen den Dennacher Spielern beim 11:3-Satzgewinn keine Chance. Unerklärlich war der Biberacher Leistungsabfall in Satz drei mit dem klaren Satzverlust von 4:11 und dem 1:2-Gesamtrückstand. Glücklicherweise konterte das Heimteam im vierten Satz, bei dem der 11:5-Sieg zum Endstand von 2:2 wenigstens ein Remis einbrachte.

In der zweiten Begegnung hatte die TG I Tabellenführer TV Vaihingen/Enz 3 (18:2) zum Gegner. Nach einem überraschenden 11:7-Satzgewinn für Biberach drehten die bereits als Schwabenligameister feststehenden Enzstädter auf und legten drei Satzgewinne mit 11:4, 11:3 und 11:7 zum 3:1-Endstand nach. Theoretisch kann die TG I den TSV Dennach am letzten Spieltag am kommenden Sonntag mit zwei Siegen – bei gleichzeitig zwei Niederlagen des TSV – noch von Platz fünf verdrängen.

Die Frauenmannschaft hatte am Sonntag in der Landesliga ihren vorletzten Spieltag in Oberndorf. Ausrichter war der TV Trichtigen. Im ersten Match gegen den Tabellenzweiten TSV Ötisheim (12:4 Punkte) gelang ein unerwartet klarer 11:3-Satzgewinn. In Satz zwei konterten die TSV-Frauen und erzielten einen hart umkämpften 11:9-Erfolg, dem sie in Satz drei ein klares 11:3 zum 2:1-Endstand folgen ließen. Gegen Gastgeber und Tabellenführer TV Trichtingen (16:0) hielten die Biberacherinnen bei der 0:2-Niederlage (7:11, 8:11) gut mit, ohne jedoch den Gegner ernsthaft in Gefahr bringen zu können. Mannschaftsführerin Marion Fackler: „Wir haben alles in allem gut gespielt, außer im dritten Satz gegen Ötisheim mit vielen Eigenfehlern. Gastgeber Trichtingen steht ohne Punktverlust verdient an der Tabellenspitze.“