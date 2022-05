TG-Faustballabteilung ist fürs laufende Jahr gut aufgestellt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Jahreshauptversammlung der Faustballabteilung hieß Abteilungsleiterin Nadine Königsmann 20 Erwachsene und vier Kinder willkommen. Pandemiebedingt gab es nur Spielberichte der vergangenen Hallensaison. Hier gab es im Jugendbereich und bei den Aktiven ein Novum seit Bestehen der Faustballabteilung: Alle drei Jugendteams hatten an der Württembergischen Meisterschaft (WM) teilgenommen und die drei aktiven Mannschaften nach den Meisterschaften den Aufstieg in die nächst höheren Spielklassen erreicht.

Bei der Jugend war die neu formierte U14 männlich in der Vorrunde direkt für die WM qualifiziert, dort aber aufgrund der körperlichen Unterlegenheit den Gegnern nicht mehr gewachsen. Die U14 und U16 weiblich Teams hatten ebenfalls die WM-Endrunde erreicht und jeweils die Bronzemedaille errungen. Zusätzlich konnte die U16 weiblich an den Süddeutschen Meisterschaften teilnehmen. Mit dem guten 4. Platz hatte dort der Damennachwuchs nur knapp die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft verpasst. Die Damenmannschaft sorgte mit ihrem Aufstieg von der Schwabenliga in die 2. Bundesliga-Süd für den größten Erfolg seit den frühen 80er Jahren, als damals der Aufstieg in die 1. Bundesliga/Frauen gelungen war. Auch die TG1 konnte ungeschlagen den sofortigen Wiederaufstieg von der Verbandsliga in die höchste württembergische Spielklasse, die Schwabenliga, feiern. Die TG2 hatte die Erfolgsserie mit der Bezirksligameisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga-Süd begonnen.

Über die Arbeit der Elternvertretung berichtete Andrea Kurz. Sie war erfreut über die gute Beteiligung bei der Planung der neuen Faustballräumlichkeiten in den ehemaligen Kegelbahnen des TG-Hauptgebäudes. Auch die Betriebsbesichtigung bei der Firma Handtmann hatte bei Kindern wie Jugendlichen großen Anklang gefunden.

Anschließend dankte die Abteilungsleiterin zahlreichen Funktionären, Trainern und Vorstandsmitgliedern mit einem Gutschein. Fabian Czekalla berichtete kurz über den Faustballförderverein. Dieser habe seit seiner Gründung 2014 der Faustballabteilung Zuschüsse von über 26 000 Euro übergeben (2021: 3000 Euro), zuletzt eine Spende von 500 Euro der Raiffeisenbank für die Geräteanschaffungen der Ballschule.

Nadine Königsmann gab als Termin für den Abteilungsausflug auf die Bärenfalle den 9. bis 11. September bekannt. Anmeldungen sind ab sofort möglich über Marion Fackler und sie selbst.