TG fährt Dreisatzsieg ein

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den Tabellenfünften TSF Ditzingen gewonnen. In eigener Halle setzte sich die TG mit 3:0 (25:13, 25:16, 26:24) durch. In der Tabelle hat Biberach als Dritter nun 29 Punkte auf dem Konto.

Die ersten beiden Sätze holten sich die Biberacherinnen durch starke Angriffe und eine sehr gute Block-Feld-Verteidigung deutlich. Durchgang eins verlief zunächst ausgeglichen. Ab dem Spielstand von 10:9 konnten sich die TG-Frauen dann absetzen und den Satz mit 25:13 für sich entscheiden. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs sorgte Außenangreiferin Natalie Gerstmann mit einer Aufschlagserie für einen Vorsprung, den die TG nicht mehr abgab. Die Biberacher Führung betrug konstant acht Punkte und am Ende hieß es 25:16.

Mehr Fehler schleichen sich ein

Im dritten Satz schlichen sich beim Team des Trainergespanns Stefan Hecht/Gerd Kehm mehr Fehler ein, vor allem beim Aufschlag. Die Gäste aus Ditzingen konnten hingegen durch ein schnelleres Zuspiel die Abwehr der TG in Bedrängnis bringen. Bis zum Zwischenstand von 24:24 blieb der Satz ausgeglichen, doch schlussendlich hatte die TG mit 26:24 die Nase vorn und machte so den Dreisatzsieg perfekt. TG-Trainer Stefan Hecht sprach seiner Mannschaft nach dem Spiel ein großes Lob aus. „Ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung und unglaublich stolz auf die Mädels. Wir haben im dritten Satz das Gas rausgenommen, über eine enorme Mannschaftsleistung jedoch verdient gewonnen“, sagte er. Mittelblockerin Annika Zeifang hob er noch hervor. „Sie hat in kritischen Situationen Verantwortung übernommen“, so Stefan Hecht.

Am kommenden Samstag, 22. Februar, muss die TG Biberach nun auswärts bei der TSG Reutlingen in der Rennwiesenhalle antreten (Spielbeginn: 18 Uhr). Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt die TG Biberach am 14. März den TSV G. A. Stuttgart II.