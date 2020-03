TG erwischt gebrauchten Tag

Nach vier Siegen in Serie haben sich die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach erstmals im neuen Kalenderjahr wieder geschlagen geben müssen. In einer einseitigen Partie war das Spitzenteam vom TV Weilstetten die bessere Mannschaft und gewann in der Biberacher PG-Halle verdient mit 26:18 (16:8). Die TG (16 Spiele) rangiert mit nun 23:9 Punkten auf Platz fünf, der Zweite Weilstetten (17 Spiele) hat 28:6 Zähler auf dem Konto.

Die Biberacherinnen, die neben Teilen des Trainerteams auch auf Julia Spies und Jenny Wagner verzichten mussten, konnten an diesem Tag nicht an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen. Doch das Sportliche rückte im Laufe des Spiels schnell in den Hintergrund. Auch Lara Kuhn und Yvonne Schneider konnten auf TG-Seite nicht voll eingesetzt werden. Zudem war Anne Münzer nach einer leichten Verletzung noch nicht wieder bei hundert Prozent. Die offene Stelle auf der Rückraum-Links-Position übernahm die A-Jugendliche Lea Unterfrauner, die von Beginn an ran durfte.

Der TVW zeigte von Beginn an eine gute Vorstellung, während das Spiel der Biberacherinnen zu fehlerbehaftet war. In der Defensive fehlte ein Stück weit die nötige Aggressivität. Zu oft kamen die Weilstetterinnen frei zum Abschluss. Dazu erwischte auch TG-Torhüterin Andrea Bretzel keinen guten Tag. Zumindest stimmte das Tempo nach vorn zuversichtlich. Immer wieder schafften es die Biberacherinnen, den Gegner unter Druck zu setzen, zu oft unterliefen der TG dann aber auch technische Fehler. Unterfrauner gelang in der 15. Minute mit einem sehenswerten Rückraumtreffer das 5:10 aus TG-Sicht. Zur Halbzeit lag Biberach bereits aussichtslos mit 8:16 zurück.

Haas verletzt sich ohne Fremdeinwirkung

In Durchgang zwei kassierte Biberach gleich drei schnelle Gegentreffer. Anschließend bekam zu allem Überfluss auch noch Andrea Bretzel einen freien Wurf von Weilstettens Sara Heinzler voll ins Gesicht und musste behandelt werden. Die TG-Torhüterin biss auf die Zähne, spielte durch, musste aber anschließend mit einer schweren Gehirnerschütterung das Krankenhaus aufsuchen. Sara Heinzler verletzte sich bei dieser Aktion wohl am Fuß. Das Sportliche rückte danach immer mehr in den Hintergrund, denn wenige Minuten später verletzte sich Jessica Haas bei einem Tempogegenstoß ohne Fremdeinwirkung am Knie und an der Schulter. Sie wird für den Rest der Runde ausfallen. Das Spiel endete mit 18:26 aus Sicht der Biberacherinnen, die sich nun im Lauf der Woche erst mal sammeln müssen.