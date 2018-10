TG erwartet starken Aufsteiger

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach empfangen am Samstag um 19.30 Uhr den VfL Kirchheim in der PG-Halle. Der Aufsteiger ist erfolgreich in die Saison gestartet und musste wie die Biberacher erst eine Saisonniederlage hinnehmen.

Als TG-Trainer Cosmin Popa vor Saisonbeginn nach den Favoriten auf Aufstieg und Meistertitel in dieser Spielzeit gefragt wurde, hatte er auch bewusst die Aufsteiger in den Kreis der möglichen Favoriten gehoben. Soweit man das nach einem halben Dutzend gespielter Partien sagen kann, hat er zumindest nicht daneben gelegen. Die TG erwartet mit dem VfL Kirchheim einen Gegner, der bisher einen Minuspunkt weniger als die Biberacher einstecken musste und mit vier Siegen und einer Niederlage hervorragend dasteht.

Die einzige Niederlage musste der VfL am zweiten Spieltag beim heimstarken SC Vöhringen hinnehmen (28:23). Doch die Mannschaft von Trainer Engelbert Eisenbeil wusste bereits am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen zu setzen, als sie gegen den Württembergliga-Absteiger TSV Bad Saulgau mit 29:24 gewann. Zuletzt fuhr der Verein aus dem Stuttgarter Speckgürtel in der Liga einen 34:30-Erfolg gegen die SG Bettringen ein und konnte unter der Woche mit dem deutlichen 31:24-Sieg im HVW-Pokal gegen den Württembergligisten TSV Deizisau ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

VfL reist mit breiter Brust an

Mehr Rückenwind geht also kaum für den VfL und so muss sich die TG auf einen Gegner einstellen, der mit breiter Brust und mit fünf Pflichtspielsiegen in Folge an die Riß reist. Der VfL muss sich ein wenig so fühlen wie die TG vor genau zwei Jahren, als sie als frischgebackener Aufsteiger die Liga aufmischte und einen Sieg nach dem anderen einfuhr. Hinzu kommt, dass sich die Kirchheimer mit dem Linkshänder Josua Schenk und dem Rückraumschützen Jonas Hesener verstärkt haben, zwei Spieler, die die Mannschaft vom ersten Spiel an durch ihre Torgefahr weitergebracht haben.

Die Fans erwartet in der Biberacher PG-Halle ein Aufeinandertreffen zweier formstarker Mannschaften. Denn auch der TG-Express läuft nach drei sehr starken Partien in Serie auf Hochtouren. Die Spielkultur hat Einzug gehalten und alle Biberacher Akteure sind mittlerweile in der Saison angekommen. Auch die jungen Spieler, die mehr und mehr Spielanteile bekommen, haben sich gut eingefügt, was die Beobachter für die kommenden Spiele zuversichtlich stimmt.