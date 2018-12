TG erwartet Duell auf Augenhöhe

Nach dem Derby ist vor dem Derby für die Landesliga-Handballer der TG Biberach. Nach der emotionsgeladenen Partie gegen den TSV Bad Saulgau wartet mit dem Spiel im Sportpark beim SC Vöhringen (Anpfiff Samstag, 19.30 Uhr) eine hohe Auswärtshürde auf die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa.

Spielerisch war das sicherlich nicht allererste Sahne im Derby gegen den TSV Bad Saulgau (26:26). In diesem Bereich gibt es noch einiges zu tun für Popa und seine Mannschaft. Aber die Moral war top, die TG zeigte nach einem Fünf-Tore-Rückstand einen beeindruckenden Kampf und hatte in der Schlusssekunde durch Daniel Krais sogar noch die Chance, zwei Punkte zu holen.

Diese Erfahrung wird für die TG wichtig sein und könnte womöglich einen erneuten Wendepunkt zum Positiven darstellen – in einer Saison, die von ständigen Aufs und Abs geprägt ist. In der Tabelle rangieren die Biberacher nun auf Platz fünf, nur einen Punkt und einen Rang vor dem kommenden Gegner SC Vöhringen.

Gefürchtete Heimstärke

Die Vöhringer, die aufgrund ihrer Heimstärke gefürchtet sind, spielen wie die TG eine Saison, die von vielen Schwankungen gezeichnet ist. So trennte sich der SCV, wie die TG mit einem Unentschieden vom TSV Bad Saulgau. Zuletzt musste die Mannschaft von der Iller eine 29:32-Pleite bei der Mannschaft der Stunde, der SG Bettringen, hinnehmen. Was in der Mannschaft steckt, zeigten die Vöhringer aber in der laufenden Spielzeit bereits des Öfteren. So wurden Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem Tabellenkeller allesamt gewonnen. Der ambitionierte SCV hat sich vor der Saison mit Stefan Beljic verstärkt, der viele Jahre für die TG Biberach auf Torejagd ging. Nun gehört er wie zuvor an der Riß zu den besten Torschützen seiner Mannschaft und verwandelt auch seine Strafwürfe mit hoher Sicherheit. Eine Stärke, die der TG in dieser Saison abgeht. Zusammen mit seinen Rückraumkollegen Valentin Istoc und André Bluhm sowie dem brandgefährlichen Linksaußen David Schuler, verfügt der SCV über eine der besten Angriffsreihen der Liga. Auch auf der Trainerposition hat sich vor dieser Saison etwas getan. Neu an der Linie ist seither Gunther Kotschmar.

Nachdem die Derbys der vergangenen Jahre immer hart umkämpft waren, meist aber die Vöhringer das bessere Ende für sich hatten, wird die TG, gestärkt durch die positive Erfahrung vom vergangenen Wochenende, sicher alles dafür geben, zwei Punkte aus dem Vöhringer Sportpark zu entführen. Dabei ist es wichtig, dass die formstarken Spieler wie Timo Jans, Moritz Kehm und Simon Ellek es schaffen ihre Teamkollegen mitzureißen und die Mannschaft damit zu einem formstarken Kollektiv zu machen.