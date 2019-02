TG erwartet diffizile Auswärtsaufgabe

Vor einer schwierigen Auswärtsaufgabe stehen die Landesliga-Handballer der TG Biberach am Samstag. Die TG muss zum Aufsteiger VfL Kirchheim, der bislang eine blendende Saison spielt und mit 20:18 Punkten im sicheren Tabellenmittelfeld steht. Spielbeginn ist am Samstag um 19.30 Uhr in der Walter-Jacob-Halle in Kirchheim/Teck.

Wie schwierig die Angelegenheit für die TG werden dürfte, ist mit einem Blick auf die Heimbilanz der Kirchheimer klar. Satte 18:2 Punkte stehen auf dem Habenkonto, nur das Topteam aus Steinheim entführte beide Punkte. Umgekehrt ist die Auswärtsbilanz des VfL miserabel, einem Sieg in Ravensburg stehen ausschließlich Pleiten gegenüber. Ein wesentlicher Grund für diese Bilanz ist das herrschende Harzverbot in Kirchheim, welches ein klarer Nachteil für die jeweiligen Gäste darstellt. Lamentieren hilft aber nicht, die TG muss sich auf diese Situation einstellen. Es gilt dabei auch die technisch starken und flinken Rückraumspieler im Auge zu behalten, besonders die Kreise des Toptorjägers Habermeier gilt es einzuschränken. Nicht weniger gefährlich ist Thimo Böck, der schon im Hinrundenspiel in Biberach zu überzeugen wusste. Nach dem ersten Sieg in diesem Jahr gegen Uhingen-Holzhausen rangiert die TG mit 19:19 Punkten knapp hinter Kirchheim und sollte befreit aufspielen können.

In welcher Besetzung die Biberacher die harzfreie Partie in Angriff nehmen können, ist noch offen. Zuletzt waren Bogdan Botezatu und Markus Böck angeschlagen, ihr Einsatz ist noch ungewiss. Unabhängig davon, zu gerne würde die TG mal wieder auswärts punkten. Die Favoritenrolle gebührt aber dem gastgebenden VfL.