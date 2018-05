TG erreicht Platz drei in der Mannschaftswertung

Das Schwimmteam der TG Biberach hat mit 47 Medaillen beim 21. internationalen Weingartener Welfen-Cup 2018 ein sehr gutes Bild abgegeben. Jasmin Moll (Jahrgang 1999) und Daniel Ribitsch (2006) waren die beiden erfolgreichsten TG-Starter. Am Ende belegten die Biberacher Platz drei in der Mannschaftswertung.

Jasmin Moll gewann dreimal Gold (50 Meter Freistil/0:27,42 Minuten; 100 m Brust/1:23,45; 100 m Freistil/0:59,34). Zudem verbuchte sie zweimal Silber (50 m Brust/0:36,94; 50 m Schmetterling/0:29,64). Daniel Ribitsch tat es ihr nach und siegte dreimal (200 m Lagen/2:53,68, 100 m Schmetterling/1:25,34, Bestzeit; 100 m Rücken/1:21,46). Zwei zweite Plätze kamen hinzu (100 m Lagen/1:22,79; 100 m Freistil/1:10,27).

Franziska Schneider schwamm bei allen ihren Starts neue Bestzeiten und gewann dreimal Goldmedaille (2004/200 m Lagen/2:45,00; 100 m Lagen/1:18,92; 100 m Schmetterling/1:18,55). Mit zwei Gold- (200 m Lagen/2:36,34; 100 m Rücken/1:10,41) und zwei Silbermedaillen (50 m Rücken/0:32,63; 100 m Lagen/1:13,76) wurde Maike Polaczek (1999) belohnt.

Anna Khitrova (2007) zeigte sich in sehr guter Form und schwamm vier Bestzeiten. Damit sicherte sie sich zweimal Gold (200 m Lagen/3:24,10; 100 m Freistil/1:24,55), einmal Silber (100 m Lagen/1:33,61) und einmal Bronze (50 m Freistil/0:37,00). Hagen Moll (2001) holte zwei Goldene (50 m Freistil/0:26,40; 100 m Brust/1:16,15) sowie zwei Silberne (100 m Lagen/1:08,23; 50 m Brust/0:33,82).

Daniel Zuks (2007) gewann jeweils mit persönlicher Bestzeit Gold (50 m Schmetterling/0:41,98), Silber (50 m Brust/0:46,12) und Bronze (50 m Freistil/0:35,33; 50 m Rücken/0:43,60). Jana Durawa (2008) fuhr mit Gold (100 m Brust/2:00,83), Silber (50 m Brust/0:51,43) und Bronze (100 m Freistil/1:47,40) nach Hause. Lilian Konradi (2008) schlug als Erste (50 m Brust/0:51,43) und zweimal als Dritte (50 m Freistil/0:39,72; 50 m Rücken/0:47,21) an. Mit Gold für neue persönliche Bestzeiten belohnt wurden auch Emanuel Vogl (2003/50 m Brust) und Leon Lein (2002/200 m Lagen/2:43,11). Markus Bleyer (2002) wurde zweimal Dritter (50 m Rücken; 100 m Lagen). Weitere Medaillen gingen an Viona Veitinger (2003/2. 200 m Lagen; 3. 100 m Brust), Letizia Schäfer (2007/2. 50 m Brust; 3. 100 m Brust) und Martin Suhm (2007; 3. 100 m Brust).

Der Höhepunkt des Wettkampfs waren die Staffeln. Die männliche Staffelmannschaft der TG mit Daniel Zuks, Tim Durawa (2006), Daniel Ribitsch und Martin Suhm erkämpfte sich den zweiten Platz.

Doppelsieg für TG-Mädchenstaffel

Die jüngere Mannschaft der Mädchen mit Lynn Müller (2006), Leticia Schäfer, Lilian Konradi und Anna Khitrova schwamm auf Rang vier. Die Biberacher Mädchen des Jahrgangs 2006 (Marleen Plachetka, Paula Preißing, Antonia Pfiz und Heidi Müllers) gewannen sowohl in der Freistil- als auch in der Lagenstaffel in zwei sehr spannenden Rennen.