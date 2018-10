TG erobert Tabellenspitze

Mit einem überzeugenden 33:26 (13:9)-Heimsieg gegen den spielstarken Aufsteiger VfL Kirchheim haben die Landesliga-Handballer der TG Biberach die Tabellenspitze erobert. Dabei profitierten sie auch vom Ausrutscher des Topfavoriten Altenstadt in Bettringen.

Herausragender TG-Akteur war Bogdan Botezatu, der von Rechtsaußen nach Belieben traf und die gegnerischen Torhüter zur Verzweiflung brachte. Insgesamt elf Treffer schlugen am Ende für Botezatu zu Buche.

Die TG musste auf Böck und Wille verzichten, dafür wurde Markus Braun kurzfristig reaktiviert. Die Bibercher begannen sehr konzentriert. Botezatu, Julian Betz und Nachwuchstalent Felix Berg sorgten innerhalb von fünf Minuten für eine 3:1-Führung. Die Abwehr stand sicher, die Gäste merkten die Abwesenheit ihres Toptorschützen und taten sich mit der defensiven 6:0 Abwehrvariante der TG schwer.

TG schlägt hohes Tempo an

Biberach legte von Beginn an ein hohes Tempo vor, begeisterte die 180 Zuschauer zum Teil mit herrlichen Spielzügen und spektakulären Toren. Es war somit nicht weiter verwunderlich, dass sich die TG Stück für Stück absetzen konnte. In der 19. Minute lautete der Zwischenstand nach einem weiteren Botezatu-Treffer 9:5. Dieser Vier-Tore-Abstand hatte bis zum Pausentee Bestand, mit einer 13:9-Führung für die Rißstädter ging es in die Kabine. Dass bis zu diesem Zeitpunkt die Führung nicht höher ausfiel, lag auch an den Gästen, die konsequent und unermüdlich dagegenhielten und zu keiner Phase des Spiels nachließen.

Nach dem Wechsel schaltete Biberach den Turbo dazu, binnen fünf Minuten wurde der Vorsprung auf 17:11 ausgebaut. Die Gäste gaben auch jetzt nicht auf und verkürzten innerhalb von drei Minuten nochmals auf 14:18. Moritz Kehm und Markus Braun antworteten für die TG umgehend und stellten in der 40. Minute auf 20:14. VfL-Trainer Engelbert Eisenbeil bat seine Mannen deshalb zum Gespräch, der Ertrag für den VfL war indes nicht sonderlich hoch. Biberach setzte nochmals nach und erhöhte bis zur 45. Minute durch Botezatu auf 24:16. Damit war die Partie gelaufen, der nie aufgebende Aufsteiger von der Teck konnte zwar zwischenzeitlich auf 22:28 (53.) verkürzen, der TG-Sieg stand allerdings nie mehr in Frage. Den Gebrüdern Simon und Daniel Krais war es dann vorbehalten, die letzten beiden Biberacher Tore zum 33:26-Sieg zu erzielen.

Sowohl die Biberacher Fans als auch die TG-Verantwortlichen waren angetan von der Leistung des jungen Biberacher Teams. Kommendes Wochenende steht ein weiteres Spitzenspiel an, die Blau-Gelben müssen zum Meisterschaftsfavoriten und Tabellenzweiten TV Altenstadt. Dort muss die TG mit der Außenseiterrolle vorlieb nehmen.