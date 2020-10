TG erobert Tabellenführung

Nach einem sehr intensiven Spiel in der Sporthalle I beim TV Nellingen II haben sich die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach über einen 21:17 (10:6)-Auswärtserfolg freuen können. Dabei überzeugten die Gäste durch eine starke kämpferische sowie tolle Teamleistung. Nach dem Auftakterfolg über den TV Reichenbach war es der zweite Erfolg der noch jungen Saison für die TG.

In Nellingen zu gewinnen, das war Biberach unter Florian Nowack, der zum 80. Mal an der Seitenlinie als Trainer der TG-Frauen stand, noch nicht gelungen. Zuvor gab es in drei Partien drei Niederlagen. Doch das Team, das neben Jessica Haas und Yvonne Schneider auch auf Elena Kramer verzichten musste, war von Beginn an gewillt, die Statistik zu verbessern und spielte vom Anpfiff weg hoch motiviert. Nach einem 0:1-Rückstand erzielten Julia Spies und zwei Mal Anne Münzer die Treffer zur 3:1-Führung der TG. Biberach stand auch in der Folge vor allem in der Defensive sehr kompakt und so mussten sich die Gastgeberinnen jeden Treffer schwer erarbeiten.

Blendend aufgelegt

Dazu kam eine blendend aufgelegte Andrea Bretzel im TG-Gehäuse, die mit einer guten Quote gehaltener Würfe überzeugte. Doch ihr Gegenstück auf Nellinger Seite zeigte ebenfalls eine bärenstarke Leistung. Nadja Math erzielte dann in der Folge drei Treffer zur Biberacher 6:2-Führung. Der eingewechselten Jule Fischer gelangen zwei Tore zum 8:3. In die Halbzeitpause ging es beim Stand von 10:6 für die TG.

Mit viel Schwung startete Biberach in den zweiten Durchgang. Lea Unterfrauner und Math erhöhten auf 12:6, ehe die Gastgeberinnen einen Gang hoch schalteten. Biberachs Vorsprung schmolz, vor allem aufgrund der ein oder anderen Nachlässigkeit im Angriffsspiel, bis auf 13:12 Mitte der zweiten Halbzeit. Eine TG-Auszeit folgte – und sollte sich auszahlen: Math, Leonie Kuhn, Unterfrauner und Svenja Hardegger erzielten weitere Treffer und stellten auf 17:14. Auch in der Folge blieb die TG dran und spielte weiterhin clever im Angriff. Lena Krais markierte mit dem 20:16 die Vorentscheidung. Am Ende stand ein 21:17 für die TG auf der Anzeigetafel und müde, aber sehr glückliche Biberacherinnen freuten sich über den schwer erarbeiteten Sieg.

„Es gilt, von Spiel zu Spiel zu denken“

„Wir haben von Beginn an gekämpft und waren gut auf den Gegner eingestellt. Alle Spielerinnen haben ihren Teil zum doch etwas überraschenden Sieg beigetragen“, bilanzierte TG-Trainer Nowack. „Die Stimmung auf der Bank war überragend. Ein großes Kompliment an das Team.“ Damit hat die TG jetzt 4:0 Punkte auf dem Konto und ist gemeinsam mit drei weiteren Teams Tabellenführer. „Nun bleibt abzuwarten, ob und wie lange noch gespielt werden kann. Es gilt, von Spiel zu Spiel zu denken“, so Nowack.