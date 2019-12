TG erkämpft Pflichtsieg

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben im letzten Oberliga-Heimspiel des Jahres einen 3:1 (25:23, 19:25, 25:18, 28:26)-Pflichtsieg gegen die TSG Reutlingen erkämpft. Dadurch blieb die TG zu Hause weiter ungeschlagen und hat als Tabellendritter nun 18 Punkte.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, durch die die TG mit 0:6 in Rückstand geriet, kämpften sich die Biberacherinnen durch starke Aufschläge und eine gute Feldverteidigung wieder zurück ins Spiel. Den ersten Satz entschied die TG knapp mit 25:23 für sich. Im zweiten Durchgang dominierte die TSG Reutlingen durch eine clevere Spielanlage und gewann diesen mit 25:19.

Die Biberacherinnen um Spielführerin Franziska Müller wollten dies nicht so einfach auf sich sitzen lassen und starteten mit neuer Energie in die folgenden Sätze. Nachdem die Gastgeber den dritten Satz mit 25:18 relativ souverän für sich entscheiden konnten, machte es die TG in Durchgang vier wieder spannend. Nervenaufreibend wogte die Partie hin und her. Ein gelungener Angriffsschlag von Geburtstagskind Annika Rueff bedeutete dann aber den glücklichen Ausgang der Partie für Biberach. Die TG holte sich den Satz mit 28:26 und damit den Sieg.

TG-Trainer Stefan Hecht zeigte sich nach dem Spiel erleichtert. „Wir haben uns aus brenzligen Situationen gut herausgekämpft. Der Ausfall unserer Mittelblockerin Annika Zeifang tat uns sehr weh, da sie auf der Position nun mal nicht zu ersetzen ist“, bilanzierte er. „Reutlingen hat gekämpft und war sehr gut auf uns eingestellt. Über druckvolle Aufschläge sind wir zu vielen direkten Punktgewinnen gekommen, die uns sehr geholfen haben.“ Er sei froh gewesen, dass seine Spielerinnen im vierten Satz die Nerven behalten haben. „So sind wir weiter in den Top drei der Tabelle zu finden“, so Hecht.

Nun heißt es erst einmal durchatmen für die TG und die Weihnachtsfeiertage zu genießen. Am 11. Januar geht es dann um 19 Uhr gegen den Herbstmeister Fellbach.