TG entführt Punkt beim Tabellenführer

Eine große Überraschung ist den Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach im Auswärtsspiel beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer VfL Waiblingen II gelungen. Nach einer top Abwehr- und Torhüterinnenleistung schaffte die TG ein 17:17 (8:10) und entführte so etwas unerwartet einen Punkt.

Die Gastgeberinnen, die mit im Schnitt 29,9 Treffern bis dato den zweitbesten Angriff der Liga stellten, gingen hoch motiviert in die Partie. Mit der Ex-Biberacherin Lara Kuhn, beste Torschützin ihres Teams, hatte der VfL II zudem ein bekanntes Gesicht in den eigenen Reihen, was zusätzlich für große Gefahr aus dem Rückraum sorgen sollte. Das TG-Trainerteam um Florian Nowack und Daniela Ruf musste kurzfristig auch auf Anne Münzer und Sarah Wagner verzichten.

Lara Kuhn brachte die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung. Die an diesem Tag erfolgreichste und stark spielende Nadja Math erzielte im Gegenzug den ersten TG-Treffer. Lea Unterfrauner und Jessica Haas, in ihrem 50. Württembergliga-Spiel für die TG, brachten Biberach danach mit 3:1 in Führung (5.). Die Gäste blieben in der Abwehr weiter hellwach gegen die starken Einzelspielerinnen des Zweitliga-Nachwuchses. Jennifer Wagner (11.) traf zum 5:3 für die TG. Die Spielmacherinnen Valentina Herth und Lena Krais organisierten die Angriffe mit einer guten Mischung aus Mut und Geduld. Der VfL II glich aus (6:6), ehe erneut Math für die TG-Führung sorgte. Gegen Ende von Durchgang eins gab es eine kurze Biberacher Schwächephase, was die Gastgeberinnen zu einer 10:8-Pausenführung nutzten.

Den besseren Start in Hälfte zwei erwischte Waiblingen II. Anica Müller (36.) netzte zum 13:10 ein, Biberach ließ einen 5:0-Lauf durch Tore von Math, Svenja Hardegger und dem ersten Saisontreffer von Rebecca Riedmüller folgen. In Minute 50 glich Kuhn zum 15:15 aus. Tore waren fortan Mangelware, die Abwehrreihen dominierten. Auf TG-Seite erwischte Keeperin Andrea Bretzel eine starke zweite Hälfte und parierte etliche Würfe. Etwa 30 Sekunden vor Ende der Partie markierte Math aus dem Rückraum das 17:16 für die TG. Nach einer Auszeit gelang dem VfL II der Ausgleichstreffer durch Carolin Lösch zum 17:17-Endstand, der für große Freude bei den Blau-Gelben sorgte. Weiter geht es für Biberach am nächsten Samstag, wenn die „Zweite“ der Neckarsulmer Sport-Union in die PG-Halle kommt (Spielbeginn: 17.30 Uhr).