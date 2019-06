TG-Duo misst sich mit Nachwuchselite

Die beiden Nachwuchstriathleten Hannah Späth und Leon Höchst von der TG Biberach haben beim ersten Wettkampf des Deutschland-Cups in Jena die Plätze 20 und 31 belegt. Dieser wurde beim Paradiestriathlon für die Jugend und Junioren in Jena ausgetragen.

Um mehr auf die internationalen Tendenzen im Triathlonsport einzugehen, wurde in Jena ein besonderes Wettkampfformat durchgeführt. In einem sogenannten Double-Sprint-Triathlon wurden zwei Triathlons mit identischer Streckenlänge ohne Pause nacheinander absolviert. Dies erhöhte auch die Anforderungen an die Athleten.

Hannah Späth schnupperte das erste Mal Luft in einem Wettkampf mit solch starker Konkurrenz aus dem gesamten Bundesgebiet. Im Rennen der weiblichen Jugend B (Jahrgang 2004 und 2005) war zweimal die Strecke von 200 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und ein Kilometer Laufen zu absolvieren. Beim Massenstart mit 53 anderen Athletinnen konnte Späth sich noch nicht gut behaupten, aber mit schnellen Wechseln und starkem Radfahren und Laufen erarbeitete sie sich schließlich den 20. Platz. In ihrem Jahrgang musste sie sogar nur fünf Mädchen den Vortritt lassen. Siegerin war Helena Weinreich vom SCC Berlin.

Leon Höchst ging bei den Junioren über die Distanz von 300 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und 1,1 Kilometer Laufen an den Start, welche ebenfalls zweimal zu absolvieren war. Die Leistungsdichte in diesem Wettkampf war noch höher, was sich auch an den Zeiten zeigte. Gerade einmal eine Minute lag zwischen Platz eins und 15 am Ende. Höchst knickte beim Schwimmstart um und verlor bereits am Anfang den Anschluss an die Spitzengruppe. Mit Schmerzen im Knöchel konnte er seine Leistung nicht mehr abrufen und musste sich mit Platz 31 begnügen. Sieger wurde Giulio Ehses vom Verein Triathlon Potsdam.