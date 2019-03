TG-Duo gewinnt ungeschlagen Montfort-Pokal

Die Nachwuchsfechterinnen Maria Popov (U14) und Swantje Borta (U12) von der TG Biberach sind beim Montfort-Florettpokal in Tettnang ungeschlagen geblieben und holten sich jeweils die Siegerpokale in ihren Altersklassen. Auch die weiteren TG-Sportler überzeugten und sicherten sich Podestplätze bei dem offenen IBF-Ranglistenturnier, bei dem Fechter aus dem ganzen süddeutschen Raum am Start waren.

Im U12-Wettbewerb vertraten Katharina Luippold, Floriane Karnath und Swantje Borta die TG-Farben. Alle drei zogen ins Halbfinale ein. Im ersten Halbfinale unterlag Karnath Luippold der Wangenerin Hannah Math knapp mit 9:10, wodurch die Biberacherin das Turnier auf Platz drei beendete. Dies tat auch Floriane Karnath, die im zweiten Halbfinale ihrer Vereinskollegin Swantje Borta mit 3:10 unterlag. Im Finale zwischen Math und Borta wechselte die Führung zu Beginn mehrfach, bis sich die Biberacherin die richtige Strategie zurechtgelegt hatte. Die nun dynamisch gesetzten Attacken von Borta brachten die Wende auf der Planche und bescherten der TG-Sportlerin am Ende den Turniersieg.

Popov nutzt Schwachstellen aus

Maria Popov startete in der Altersklasse U14, in der die Vorrunde gemeinsam mit den Männern in zwei Gruppen mit je sieben Sportlern ausgetragen wurde. Die Biberacherin gewann fast alle Vorrundengefechte und zog als Vierte der Setzliste in die Zwischenrunde ein. Über ein Freilos im Halbfinale kam Popov ins Finale und stand dort Pauline Jendrossek (MTG Wangen) gegenüber. Die Biberacherin zeigte starke Nerven und konnte sich sofort mehrere Punkte sichern, indem sie die Schwachstellen ihrer Gegnerin ausnutze. Der Lohn war Platz eins.

Maria Popov trat im Anschluss auch noch in der nächsthöheren Altersklasse U17 an. Dort gelang es ihr, mit einer konstant starken Leistung gegen die älteren Mitstreiterinnen bis ins kleine Finale vorzustoßen und am Ende Platz drei zu belegen.

Für Samuel Guglielmi begann das Turnier in der Altersklasse U10 etwas holprig, da er die ersten beiden Vorrundengefechte verlor. Die restlichen gewann er allerdings. Über die Zwischenrunde und das Halbfinale zog er schließlich ins Finale ein, welches er knapp gegen David Böhme (TSV Neu-Ulm) verlor und somit Silber errang.

David Schneider hatte es in der Altersklasse U17 mit zwölf Kontrahenten zu tun, die in zwei Gruppen zu je sechs Fechtern die Vorrunde bestritten. Schneider konnte alle Gefechte für sich entscheiden und zog mit 25 gesetzten bei nur sechs erhaltenen Treffern in die Direktausscheidung ein. Über ein Freilos und zwei weitere Siege erreichte auch er das Finale. Dort lieferte sich der Biberacher mit Maximilian Eichenberg (TSV Neu-Ulm) ein spannendes Gefecht, jedoch war das Glück nicht auf seiner Seite. Am Ende schlug der zweite Platz zu Buche für den Biberacher.