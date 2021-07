TG-Duo erreicht Rang vier nach langer Pause

Mit drei Nachwuchsfechterinnen ist die TG Biberach beim 23. Donau-Iller-Cup in Neu-Ulm vertreten gewesen. Nach 16 Monaten war es für Swantje Borta und Lina Carstensen das erste Turnier nach einer langen Corona-Zwangspause. Für Anna-Sophia Popov war es nach TG-Angaben der erste Wettkampf überhaupt, die junge Biberacherin hatte gerade erst ihre Turnierreifeprüfung erfolgreich absolviert.

Swantje Borta und Anna-Sophia Popov traten im U13-Florettwettbewerb an. Turnierneuling Popov verbuchte gleich einen Teilerfolg mit einem Vorrundensieg gegen eine deutlich erfahrenere Kontrahentin. Im Achtelfinale dominierte sie gegen Sarah Ihln (TSB Ravensburg) und gewann mit 10:5. Im Viertelfinale unterlag die Biberacherin dann Sara Marie Weigand (FC Tauberbischofsheim) mit 3:10 und erreicht letztlich den achten Platz im Gesamtklassement.

Für Swantje Borta und Lina Carstensen, die beide dem württembergischen Landeskader sowie dem TG-Perspektivteam angehören, war das Turnier auch eine Standortbestimmung nach der langen Pause. Borta startete konzentriert und gewann vier von sechs Gefechten in der Vorrunde ohne Gegentreffer. Nach einem 10:1-Erfolg im Achtelfinale gegen Lynn Abilgaard (Darmstädter FC) wartete im Viertelfinale Svenja Heinrich (FC Hardheim-Höpfingen). Die württembergische Meisterin von 2018 und 2019 fand kein geeignetes Mittel gegen Borta und verlor klar mit 1:10. Im Halbfinale musste sich die Biberacherin dann mit 5:10 gegen Merle Herwig (VfL Marburg) geschlagen geben. Im Gefecht um Platz drei fehlte dann gegen Sara Weigand (FC Tauberbischofsheim) das Quäntchen Glück, Borta verlor mit 8:10 und belegte so den vierten Platz.

Lina Carstensen, eigentlich der Altersklasse U17 zugehörig, startete im U20-Wettbewerb und gehörte so zu den mit Abstand jüngsten Sportlerinnen. Die Vorrunde lief noch etwas unrund mit nur einem Sieg. Dann aber platzte der Knoten. Im Achtelfinale gegen Sophia Kießling (TSV Neu-Ulm) bewies die Biberacherin Nervenstärke und setzte beim Stand von 14:14 den Siegtreffer. Im Viertelfinale gewann Carstensen gegen Cora Joha (FSC Cottbus) mit 15:13. Im Halbfinale hatte dann Liliane Hassinger (FSC Cottbus) gegen die Biberacherin mit 11:8 das bessere Ende für sich. Im Gefecht um Platz drei geriet Carstensen gegen Marlene Best (TSV Neu-Ulm) mit 3:8 in Rückstand, holte dann aber bis zum 13:13 auf. Am Ende verlor die die Biberacherin mit 13:15 und belegte Platz vier in der Endabrechnung.