TG-Duo besteht Schwarzgurt-Prüfung

Die Sigmaringer Brauerei Zoller-Hof setzt mehr und mehr auf den Export. Wie Geschäftsführer Ralf Rakel bei einem Besuch des Botschafters aus Ruanda am Dienstag verdeutlichte, wird das an der Leopoldstraße gebraute Bier zwischenzeitlich in 22 Ländern getrunken. Nach Afrika sei er bislang nicht gekommen, sagte er an Botschafter Igor César gewandt.

Um den Export bei Zoller-Hof kümmert sich der Geschäftsführer selbst. Alle paar Wochen sucht er ein anderes Land auf, um mit dem dortigen Importeur über das aktuelle Geschäft zu sprechen.