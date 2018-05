TG-Damen verpassen Überraschung hauchdünn

Eine knappe 24:26 (13:11)-Niederlage mussten die Handballerinnen der TG Biberach im Spitzenspiel der Württembergliga bei der HSG Leinfelden-Echterdingen hinnehmen. Gegen den Topfavoriten zeigte die TGB allerdings eine ihrer besten Saisonleistungen und lag bis zur 56. Spielminute sogar in Führung, ehe sich die Gastgeberinnen doch noch durchsetzten und zu Hause ungeschlagen bleiben.

Nach der tollen Partie gegen den TSV Köngen am vergangenen Wochenende wollte man aufseiten der TGB an diese Leistung anknüpfen. Allerdings musste man die Partie gegen die HSG, gegen die man das Hinspiel noch überraschend gewinnen konnte, ohne Nadja Nowack, Isabel Bart, Lissy Branz und Roller Nowack antreten. Trotz der Ausfälle und nach einer disziplinierten Trainingswoche startete man dennoch sehr gut in die Partie im Sportpark Goldäcker. Die Abwehr um den Innenblock Valentina Herth und Yvonne Schneider präsentierte sich lauffreudig und giftig. Außerdem hatte man sich sehr gut auf das Angriffsspiel der HSG eingestellt und konnte damit des Öfteren Auslösehandlungen bereits im Keim ersticken. Auch das so gefährliche Konterspiel der HSG hatte man – bis auf wenige Ausnahmen – im Griff. Die Torfrauen im TGB-Gehäuse – Andrea Bretzel und Catalina Orbeanu – trugen ihren Teil zur tollen Defensivleistung bei. Auch der Angriff wusste zu gefallen: Torgefahr ging sowohl über den Rückraum, als auch über die Außenpositionen und den Kreis aus, was es der HSG-Defensive immer wieder schwer machte. So sahen die zahlreichen Zuschauer, die für eine tolle Stimmung sorgten eine erste Halbzeit, in der die TGB die bessere Mannschaft war. Der Lohn war eine 13:11-Halbzeitführung.

In der Pause wurden einige Details besprochen, um dann mit neuem Schwung in den zweiten Durchgang zu starten. Wer jetzt auf eine Schwächephase der Biberacherinnen wartete, musste sich lange gedulden. Der Start in die zweite Halbzeit war gut: Juli Wucherpfennig gelang der erste Treffer. Nach wie vor war es vor allem die Abwehr, die zu gefallen wusste. Hier zeigten alle TGB-Akteure eine tolle Leistung, die auch durch personelle Wechsel nicht geschmälert wurde. Im Angriff war man nun immer öfter über den Kreis erfolgreich, wo Anne Münzer erneut eine tolle Partie ablieferte. So hatte man die Gastgeberinnen um ihre starken Individualisten weiterhin gut im Griff.

Sechs Minuten vor dem Ende lag beim 22:20 eine dicke Überraschung in der Luft. Doch die HSG schaffte noch die Wende, angeführt von der zehnfachen Torschützin Jana Schnabel. Es war am Ende die Cleverness der Gastgeberinnen und auch etwas Glück, das den Unterschied machte.

Hängende Köpfe oder enttäuschte Biberacherinnen suchte man nach dem Abpfiff aber vergebens. Allen war klar, dass man heute eine sehr gute Partie gegen einen starken Gegner gezeigt hatte. Im Angriff spielte man variabel, mutig und vor allem auch kreativ. In der Abwehr zeigte man Laufbereitschaft und auch Cleverness, was des Öfteren zu Ballgewinnen führte. Dazu eine tolle Torwartleistung. Und vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit macht klar, wie die TGB-Truppe drauf ist. Es war eines der besten Spiele der Blau-Gelben und das Prädikat „Spitzenspiel der Württembergliga“ gerechtfertigt. „Wir haben eine junge Mannschaft, die aber schon überraschend konstant spielt. Die Entwicklung stimmt und auch in so einem Spiel können wir viel lernen. Es dauert nicht mehr lange, dann können wir auch solche Spiele gegen so ein Spitzenteam gewinnen“, so Kapitänin Svenja Hardegger.

Auf die TG wartet nach einer dreiwöchige Spielpausen im Heimspiel gegen den TV Reichenbach der nächste Topgegner.

HSG Leinfelden-Echterdingen – TG Biberach 26:24 (11:13). TG: Bretzel, Orbeanu – Schneider, Hardegger (2), Münzer (6/2), Wucherpfennig (1), Krais, Kuhn (7/3), Wagner (3), Linse (2), Herth (3), Kunz, Branz; außerdem: Haas, Bart, Nowack.