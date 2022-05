TG-Damen überraschen zum Abschluss erneut

Die Handball-Damen der TG Biberach haben ihr letztes Spiel einer sehr erfolgreichen Württembergliga-Saison beim Spitzenteam HC Schmiden/Oeffingen mit 30:25 (15:10) gewonnen. Die Gastgeberinnen, die seit sechs Partien ohne Niederlage waren, rangieren aktuell auf dem fünften Tabellenplatz.

Die Biberacherinnen wollten zum Abschluss noch mal einen der „Großen“ ärgern und zeigten dies von der ersten Spielminute an. Der HC überraschte mit einem Spiel mit zwei Kreisläuferinnen, doch die TG-Abwehr vor der erneut überragenden Andrea Bretzel im Tor agierte von Beginn an sehr stark und ließ ganz wenig zu. Jenny Wagner und Annkathrin Branz sorgten für eine 2:0-Führung und auch in der Folge spielte die TG stark. Mit einer 15:10-Führung ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang überzeugte die TGB mit Laufbereitschaft, Kampf und Teamgeist. Auch wenn nun der HC deutlich öfter zu besseren Torchancen kam, spielte man weiterhin richtig gut mit. Am Ende konnte man sich über einen überraschenden 30:25-Auswärtssieg freuen. Die A-Jugendliche Lilia Oost machte dabei ihr erstes Spiel im Trikot der Damen und fügte sich gut ein. Das letzte Spiel war es hingegen für TG-Legende Anne Münzer. Die Allrounderin wird die Handballschuhe vorerst an den Nagel hängen und mit Sicherheit eine große Lücke hinterlassen.