TG-Damen überraschen Neckarsulm

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben nach einem ganz starken Auftritt das mit Erstligaspielerinnen gespickte Team der Sport-Union Neckarsulm II mit 29:26 besiegt. Vor stattlicher Kulisse in der neuen Mali-Halle überzeugten die Biberacherinnen durch viel Kampf und Teamgeist und konnten sich so am Ende über den zweiten Saisonsieg freuen.

Im Vergleich zum Spiel vor einer Woche, in dem bei Neckarsulm vier Erstliga-Spielerinnen zum Einsatz kamen, waren es dieses Mal sogar deren sechs. Dazu saß mit Mart Aalderink der niederländische Trainer der Gäste auf der Bank. Viel Prominenz also beim Württembergliga-Heimspielauftakt der Biberacher Damen. Auf dem Papier eine klare Angelegenheit also. So nahm sich die TG in der finalen Besprechung vor dem Spiel vor, frech und mutig zu spielen und den Favoriten so lange wie möglich zu ärgern.

Motiviert ging es ins Spiel. Nach einem 0:1-Rückstand erzielten die starke Yvonne Schneider und Jessica Haas die ersten Heimtreffer der neuen Saison. Von Anfang an war zu erkennen, dass die TG leidenschaftlich und mit viel Laufbereitschaft verteidigen wird. Nach Toren von Svenja Hardegger und Jule Fischer konnte man sogar mit 4:2 in Führung gehen. Basis war unter anderem auch ein sehr kontrolliertes Angriffsspiel mit meist cleveren Aktionen. Doch auch die Gäste zeigten ihre Klasse, oft in Form von sehr wuchtigen und präzisen Rückraumwürfen. Bis zum 8:8 konnte Biberach das Spiel offenhalten, ehe Neckarsulm mit drei und wenig später mit vier Treffern in Führung gehen konnte (8:12 aus TG-Sicht). Nach einer Auszeit lief es wieder besser und nach Toren von Leonie Kuhn und Annkathrin Branz ging es dann beim Stand von 14:14 in die Kabinen.

Bis zum 19:19 blieb es dann sehr eng, ehe die stark spielende TG, angeführt von einer nun richtig gut haltenden Andrea Bretzel im Tor, ein, dann zwei und schließlich drei Treffer zwischen sich und die Gäste legen konnte. Lea Unterfrauner sorgte mit zwei wichtigen Treffern dann sogar für eine Vier-Tore-Führung in der 52. Spielminute. Die Gäste agierten nun mit der siebten Feldspielerin, doch auch das bekam die TG-Truppe gut hin und spielte bis zum Abpfiff weiter sehr konzentriert. So war die Freude am Ende riesig, denn mit diesem Sieg hätte wohl niemand gerechnet.

Damit ist der perfekte Saisonstart mit 4:0 Punkten unter Dach und Fach. Es geht nun in ein spielfreies Wochenende, ehe dann das nächste Auswärtsspiel beim SV Remshalden auf dem Programm steht.