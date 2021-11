TG-Damen sorgen schnell für klare Verhältnisse

Nach einer über weite Strecken guten Vorstellung haben die Württembergliga-Damen der TG Biberach am Samstag auch ihr viertes Heimspiel gewonnen. Gegen die Neckarsulmer Sport-Union II stand am Ende ein 30:16 auf der Anzeigetafel.

Trotz einiger Ausfälle starteten die TGB-Damen sehr konzentriert und spielfreudig in die Partie. Lissy Branz, Nadja Math und die an diesem Tag treffsicherste Biberacherin Lea Unterfrauner sorgten für einen 3:0-Start in die Partie. Bereits in dieser frühen Phase war zu erkennen, dass man vor allem in der Abwehr erneut einen sehr guten Tag erwischt hatte. Gemeinsam mit Torhüterin Andrea Bretzel sorgte die Abwehr dafür, dass es die Gäste sehr schwer hatten. Im Angriff spielte man mutig, obwohl man in dieser Konstellation bis dato eher weniger zusammengespielt hatte. Zwar leistete man sich den ein oder anderen leichten Passfehler, spielte insgesamt aber mit viel Zug zum Tor.

Lena Krais stellte in der 18. Spielminute nach einer schönen Einzelaktion auf 10:0 für die TGB. In der Folge trafen auch die eingewechselten Yvonne Schneider und Jenny Wagner und vergrößerten so den Vorsprung. In der 25. Spielminute gelang dann der A-Jugendlichen Sarah Wagner ihr erster Treffer im Trikot der TGB-Damen (14:1). In die Pause ging es mit einem 16:3.

Im zweiten Durchgang leisteten sich die Biberacherinnen dann einige Fehler mehr. Zudem gaben sich die Gäste trotz des Rückstands nicht auf. Über 20:7 und 23:9 konnte man letztlich nach einer guten Vorstellung mit 30:16 gewinnen.

„Trotz der zahlreichen Ausfälle hat sich die Mannschaft toll auf das Spiel eingestellt und das Beste aus der Situation gemacht“, freute sich TG-Trainer Florian Nowack. Yvonne Schneider gelangen nach ihrer langen Verletzungspause im zweiten Spiel gleich vier Treffer und auch die seit einigen Wochen verletzte Leonie Kuhn sammelte wieder einige Spielminuten.

Mit nun 13:5 Punkten stehen die Biberacherinnen auf einem tollen vierten Platz in der Tabelle und können sich nun auf das anstehende Spiel bei der noch verlustpunktfreien zweiten Mannschaft aus Herrenberg freuen.