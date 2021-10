TG-Damen gewinnen in Ludwigsburg

Etwas überraschend haben die Württembergliga-Damen der TG Biberach auch ihr zweites Saisonspiel gewinnen können. Beim HB Ludwigsburg setzte man sich mit 20:13 (8:6) durch und zeigte dabei erneut vor allem in der Defensive eine starke Vorstellung. Nach dem Auftakterfolg gegen den TV Nellingen II war die Freude über den zweiten Saisonerfolg natürlich groß.

Dabei wurden die Sorgenfalten von Trainer Florian Nowack vor der Partie immer größer, denn nach Rebecca Riedmüller musste kurzfristig auch noch auf Annki Branz und Sarah Wagner verzichtet werden. Dennoch, die Stimmung im Team war gut und man war gewillt, zu kämpfen und alles zu geben. Nadja Math gelang per Strafwurf dann der erste Treffer der Partie. In der Folge sahen die 25 Zuschauer (darunter zwei der TGB) ein sehr zähes und torarmes Spiel. Die Biberacherinnen zeigten in der Abwehr eine starke Vorstellung. Laufbereitschaft, Aggressivität und auch der ein oder andere taktische Kniff zeigten Wirkung. Dazu kam, dass Andrea Bretzel im TGB-Gehäuse erneut sehr stark hielt. So hatten es die Gastgeberinnen sehr schwer, zu guten Torchancen zu kommen. Nach einem 4:4-Zwischenstand brachten Math und Jenny Wagner die TGB mit zwei Treffern in Führung (6:4). Im Angriff agierte man oft zu hektisch und ließ phasenweise auch den Zug zum Tor vermissen. Jessica Haas sorgte mit dem letzten Treffer der ersten Halbzeit für die 8:6-Führung.

Der erneut stark spielenden Svenja Hardegger gelang dann der erste Treffer im zweiten Durchgang und in der Folge konnten die Biberacherinnen den Vorsprung langsam aber stetig erhöhen. Im Angriff war es nun immer wieder Anne Münzer, die durch schöne 1:1-Aktionen zum Erfolg kam. So erspielte man sich einen Drei-/Vier-Tore-Vorsprung. Prunkstück war nach wie vor eine sehr clever und leidenschaftlich agierende Abwehr, die von der 40. bis zur 54. Spielminute keinen Gegentreffer hinnehmen musste (19:11). Auch eine einzelne und später eine doppelte Manndeckung brachten die TGB-Damen nicht mehr aus dem Konzept und Svenja Hardegger besiegelte mit ihrem vierten Treffer zum 20:13 den Endstand.

Damit können sich die Biberacherinnen über den zweiten Saisonsieg freuen und einen doch guten Start in die neue Saison. Kampf und Einstellung haben gestimmt, auch die Leistung in der Abwehr. An der Angriffsleistung gilt es weiter zu arbeiten. Eine große Pause gibt es jetzt nicht, denn bereits am Montag geht es mit dem Nachholspiel bei der SG Hofen/Hüttlingen weiter.