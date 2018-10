TG bleibt bei Burlafingen/Ulm ungeschlagen

Nach einer guten Vorstellung sind die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach auch im vierten Jahr hintereinander bei der heimstarken SG Burlafingen/Ulm ungeschlagen geblieben. Nach 60 Minuten stand ein gerechtes 22:22 (12:13) auf der Anzeigetafel.

Gleich fünf Ausfälle musste die TG beim Gastauftritt in Neu-Ulm-Pfuhl verkraften. Dennoch zeigte sich die Mannschaft um Rückraumschützin Nadja Nowack für das Derby hoch motiviert. Die TG wollte trotz der ligaweit bekannten Heimstärke der SG etwas Zählbares mit nach Hause nehmen – was auch gelingen sollte. In einem mäßigen Spiel sahen die Zuschauer zwei Teams auf Augenhöhe. Die TG konnte sich viele Torchancen erspielen, die aber des Öfteren ungenutzt blieben. Genau darauf hatte man sich aber eingestellt und den Schwerpunkt auch auf die Abwehrarbeit gelegt. In der Defensive standen die Biberacherinnen trotz den Umstellungen sehr kompakt. Nur die starke Iris Blankenship bekam die TG im ersten Durchgang nicht richtig in den Griff. Mit einem 12:13-Rückstand ging es in die Halbzeitpause.

Mit der Erkenntnis vieles richtig gemacht zu haben und mit der ein oder anderen taktischen Änderung ging es in den zweiten Durchgang, in dem die TG-Defensive nur noch neun Gegentreffer zuließ. Denn nun hatte die Biberacherin neben den starken Rückraumschützinnen der SG auch Blankenship deutlich besser im Griff. Dazu zeigte sowohl Andrea Bretzel als auch Fanni Farkas-Szebelledy im TG-Tor eine starke Partie. Das Spiel blieb weiter eng. In der Schlussphase hatten dann zunächst die Biberacherinnen die Nase vorn – und das trotz einer Zwei-Minuten-Strafe. Aber die Gastgeberinnen kämpften beherzt. Beim Stand von 22:22 hatten die Blau-Gelben dann den letzten Angriff und spielten die Zeit herunter. Zu einem Tor reichte es aber nicht mehr, wodurch es beim gerechten Unentschieden blieb.

Mit einer besseren Abschlussquote wäre für die TG durchaus mehr drin gewesen, doch konnten die Biberacherinnen mit dem Remis gegen einen sehr starken Gegner gut leben. Damit bleibt die TG seit dem Aufstieg der SG in die Württembergliga in Burlafingen ungeschlagen und kann sich mit 6:4 Punkten über einen sehr ordentlichen Saisonstart freuen.