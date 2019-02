TG bleibt auf Schlagdistanz

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben gegen den TSV G. A. Stuttgart II zu Hause mit 3:1 (23:25, 25:15, 25:16, 25:18) gewonnen. Knapp eineinhalb Stunden benötigte die Mannschaft von Trainer Stefan Hecht und Co-Trainer Gerd Kehm, um die drei Punkte einzufahren und Spitzenreiter SV Fellbach dicht auf den Fersen zu bleiben. Die TG hat als Tabellenzweiter weiter zwei Punkte Rückstand auf den SVF.

Der erste Satz startete holprig für die TG. Die Biberacherinnen machten den Gästen mit insgesamt 14 eigenen Fehlern etliche Geschenke. Nach einer Auszeit startete die TG beim Stand von 19:24 eine Aufholjagd. Diese wurde dann aber durch eine Auszeit der Gäste unterbrochen, die letztlich durch einen taktischen klugen Linienangriff den Sack zum 25:23 zumachten.

Ab dem zweiten Durchgang legte die TG mehr Leidenschaft an den Tag und senkte die Fehlerquote. Die Biberacherinnen schlugen aggressiv auf und setzten den Gegner somit bereits bei der Annahme mehr unter Druck. Auch die zweite Auszeit beim 15:10 für die TG warf die Biberacherinnen nicht aus der Bahn. Die Gastgeberinnen brachten den Satz sicher mit 25:15 nach Hause.

Richtige Entscheidungen

Die Stuttgarterinnen zeigten in der Folge starke Aufschläge und spielten ihre Erfahrung aus. Sie machten Löcher im Abwehrspiel der TG aus und punkteten weniger durch harte als durch sehr platzierte Angriffe. Die TG-Spielerinnen schafften es derweil in der Abwehr oftmals nicht, „weich“ genug zu stehen, um bei einem erst spät erkennbaren Ball schnell genug an Ort und Stelle zu sein. Gerade zu Beginn der Sätze drei und vier ergatterten die Stuttgarterinnen so etliche Punkte. Je länger die Sätze aber jeweils dauerten, umso konsequenter und druckvoller wurde die TG wieder, wodurch sie sich die Biberacherinnen ab der Satzmitte einen Vorsprung erarbeiten konnten. Auch wenn die TG-Spielerinnen nicht immer zeigten, wozu sie im Stande sein können, wurden speziell im Angriff die richtigen Entscheidungen getroffen und dem Gegner mit dessen Mittel, platzierten Angriffen, nach und nach die Punkte abgeluchst. So ging der dritte Durchgang mit 25:16 und der vierte mit 25:18 an die Heimmannschaft, die am Ende sichtlich glücklich über den Sieg und die damit verbundenen drei Punkte war.

„Ich freue mich für die Mannschaft, dass wir so ein Spiel, in dem bei uns nicht alles perfekt geklappt hat, dann doch noch gewonnen haben. Stuttgart war kein leichter Gegner“, bilanzierte Biberachs Trainer Hecht. Die guten Aufschläge in die Schnittstellen und die Erfahrung des Gegners im Angriff hätten es der TG nicht leicht gemacht. „Dennoch war die Abstimmung schon wesentlich stabiler als noch in der Woche zuvor gegen Bad Waldsee“, so Hecht weiter. „Wir haben mit wenig Leidenschaft begonnen und mit viel Leidenschaft gewonnen. Nun müssen wir weiter an der Abstimmung arbeiten, denn das Ziel heißt nach wie vor, oben mitzuspielen. Am Ende der Saison wäre Platz drei zu wenig.“ Die Ansage für die verbleibenden sechs Saisonspiele formulierte der TG-Trainer somit klar.