TG Biberach zeigt starke Vorstellung

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den TV Weilstetten mit 35:24 (22:15) gewonnen. Dabei zeigte das Team von TG-Cheftrainer Florian Nowack eine starke Vorstellung vor 250 Zuschauern in der Mali-Halle und blieb auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen.

Nach dem erkämpften Punktgewinn in Schwaikheim ging Biberach hoch motiviert in die Partie. Vor allem im Angriff fand die TG von Beginn an gute Mittel, um die Abwehr der Gäste zu knacken. Lynn Kummer, die auf der rechten Außenposition startete, erzielte den ersten Biberacher Treffer, dem das Team um Spielmacherin Valentina Herth weitere, teils sehr schön herausgespielte Tore folgen ließ. In Minute fünf lag die TG mit 4:2 vorn. Das ein oder andere Problem offenbarte dagegen die Abwehr, in der man immer mal wieder den entscheidenden Schritt zu spät kam und so einige freie Rückraumwürfe zuließ, die dann meist Weilstettens Stefanie Hotz in Tore ummünzte. Gut im Griff hatte die TG dagegen das schnelle Tempospiel der Gäste. Durch viel Laufbereitschaft konnte Biberach diese Angriffe immer wieder unterbrechen.

So sahen die Zuschauer viele Treffer. Über 8:4 und 11:5 konnten sich die Biberacherinnen bis zur Pause einen Sieben-Tore-Vorsprung erarbeiten (22:15). Auch die eingewechselten Spielerinnen wie Jule Fischer, Lea Unterfrauner, Jessica Haas, Leonie Kuhn und Laura Groner trugen ihren Teil dazu bei.

In der Pause sprach dann TG-Coach Nowack an, dass in der Abwehr noch einen Gang hochgeschaltet werden muss. Dies sollte gelingen, denn im zweiten Durchgang musste Torhüterin Andrea Bretzel nur noch neun Mal hinter sich greifen. Im Angriff sorgten die starke Svenja Hardegger und die ebenfalls sehr gut spielende Nadja Math für weitere Tore. Zunächst wuchs der Vorsprung aber nicht weiter an, was vor allem an dem ein oder anderen Fehlwurf der TG lag. Einstellung, Laufbereitschaft und Mut stimmten hingegen nach wie vor und so geriet der zweite Heimsieg der Saison nicht mehr in Gefahr – trotz einer neunminütigen Phase, in der Biberach keinen Treffer erzielen konnte. Jessica Haas, Leonie Kuhn und Hardegger erzielten die letzten TG-Tore zum 35:24-Endstand. Entsprechend groß war am Ende die Freude auf Biberacher Seite. Mit diesem Erfolg rückte die TG auf den zweiten Tabellenplatz vor.