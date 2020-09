TG Biberach wird Neunter bei der DM-Premiere

In Vaihingen/Enz ist am Wochenende die deutsche Faustballmeisterschaft der weiblichen U16 ausgetragen worden. Die Qualifikation kam für die TG Biberach überraschend und somit war die Vorbereitungszeit mit nur zwei Wochen sehr kurz. Am Ende wurde die TG Neunte.

Die TG Biberach startete bei Regen, Wind und einstelligen Temperaturen in Gruppe A mit TSV Pfungstadt, VfL Kellinghusen, TV Vaihingen/ Enz und dem Hammer SC 08. Das erste Spiel gegen Kellinghusen endete 0:2 (5:11, 8:11). In einem Match auf Augenhöhe gelang es aus Biberacher Sicht nicht, den Gegner entscheidend unter Druck zu setzen.

Ähnlich gestaltete sich das Spiel gegen Gastgeber und Titelfavorit TV Vaihingen/ Enz. Biberach hielt zwar überraschend beim 6:11 und 7:11 dagegen, konnte aber am Ende erneut keinen der beiden Sätze gewinnen. Mehr Chancen rechnete sich das Biberacher Lager gegen den Hammer SC aus. Mit jedem Spielzug wurden die Biberacherinnen sicherer. Doch Biberach verlor auch sein drittes Spiel knapp mit 9:11 und 8:11.

Im letzten Spiel des Tages trafen die TG-Mädels auf das sichere und schlagkräftige Team des TSV Pfungstadt. Obwohl auch dieses Match mit 6:11 und 5:11 nicht gewonnen werden konnte, bewahrte sich – zur Freude der Trainer Markus Hamberger und Uwe Kratz – das TG-Team seine gute Stimmung.

Somit stand für Sonntagmorgen das Überkreuzspiel gegen den TSV Karlsdorf auf dem Plan. Hochmotiviert und mit viel Kampfgeist erkämpfte sich Biberach nach einem Satzverlust (8:11) seinen ersten Satzgewinn bei dieser DM mit 11:7. Vieles lief besser und die „Trainingsspiele“ vom Samstag zeigten Wirkung. Obwohl der dritte Satz mit 8:11 verloren ging, hielt die Moral und das Biberacher Team war zufrieden mit der gezeigten Leistung.

Nunmehr blieb noch das letzte Spiel um Platz neun gegen den ebenfalls überraschend nachgerückten TV Hohenklingen. Zur Freude aller mitgereister Biberacher gewann die TG mit 11:5 und 11:3 ihr „Endspiel“ und sicherte sich somit den neunten Platz bei der ersten DM-Teilnahme in der U16-Altersklasse. Deutscher Meister wurde der Ahlhorner SV.