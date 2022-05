TG Biberach will Regionalliga-Aufstieg perfekt machen

Die Volleyballerinnen der TG Biberach treffen im entscheidenden Rückspiel der Relegation zur Regionalliga auf die VSG Ettlingen-Rüppur. Spielbeginn in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle ist am Samstag, 21. Mai, um 20 Uhr.

Da die TG Biberach das Hinspiel mit 3:2 für sich entscheiden konnte, reicht ein Sieg, um den Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen. Im Falle einer Niederlage käme es dann zuerst auf die Sätze und anschließend auf die jeweils versenkten Bälle an. „Die Vorfreude im Team ist riesig, die Stimmung ist sehr gut. Wir wollen unbedingt den Aufstieg packen“, sagt TG-Trainer Patrick Welcker, der für den Saisonhöhepunkt auf einen vollen Kader zurückgreifen kann. „Die Gegner sind stark und absolut auf Augenhöhe, was das knappe Hinspiel deutlich gezeigt hat. Wir hoffen auf eine volle Halle, damit wir mit den Fans im Rücken auch das zweite Spiel gewinnen können“, so Biberachs Diagonalangreiferin Annika Zeifang.