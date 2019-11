TG Biberach will nachlegen

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach treten am Samstag, 19.30 Uhr, in der PG-Halle in Biberach zum zweiten Heimspiel in Folge an. Nach dem guten Spiel gegen die SG Hofen/Hüttlingen möchte nicht nur TG-Trainer Dominic Ellek nachlegen. Gegner ist Württembergliga-Absteiger HC Hohenems.

„Gegen Hofen haben wir schon einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Nun muss gegen Hohenems der nächste folgen“, gibt Ellek die Marschroute für die anstehende Begegnung gegen die Gäste aus Vorarlberg vor. Tatsächlich sah das am vergangenen Samstag in weiten Teilen des Spiels sehr ansprechend aus. Die TG konnte dank ihrer routinierten Spieler den Takt vorgeben und spielte sich Chancen sowohl im Tempogegenstoß als auch im Positionsspiel heraus.

Das Umschalten von Abwehr auf Angriff funktionierte hervorragend und die Zuschauer hatten den Eindruck, dass jeder Spieler seine ganze Qualität abrufen konnte. Doch auf die guten Phasen folgten immer wieder Durchhänger und die TG-Spieler zeigten wieder die Schwächen aus den vorangegangenen Spielen: Vor allem unkonzentrierte Pässe und inkonsequentes Abwehrverhalten sorgten für den zwischenzeitlichen Höhenflug der SG Hofen/Hüttlingen. Für die TG Biberach geht es jetzt darum, diese Phasen abzustellen und dadurch mehr Konstanz in ihr Spiel zu bekommen.

Am Samstag empfängt die TG mit dem HC Hohenems einen Absteiger aus der Württembergliga. Die Mannschaft aus Vorarlberg ist noch nicht richtig in der Landesliga angekommen. Ihre Formkurve ist sehr unbeständig und die Ergebnisse dementsprechend durchwachsen. Exemplarisch sei der 25:21-Auswärtssieg beim TV Reichenbach erwähnt. Es ist bis heute die einzige Niederlage für den derzeitigen Spitzenreiter. In der darauffolgenden Woche zeigten die Hohenemser ihre schwächere Seite und verlor mit 25:26 zu Hause gegen die HSG Friedrichshafen/Fischbach, einer Mannschaft aus der unteren Tabellenregion.

Hohenems ist aktuell Zehnter

Derzeit belegt die Mannschaft von Spielertrainer Gernot Watzl den zehnten Rang und liegt damit hinter der TG. Ein Großteil der Württembergliga-Mannschaft ist den Hohenemsern erhalten geblieben und deswegen hat der Kader eine größere Qualität, als der derzeitige Tabellenstand vermuten lässt. Vor allem auf den bisherigen Toptorschützen des HC, Filip Susnjara, muss die TG aufpassen und ihn in den Griff bekommen. Zuletzt verlor der HC Hohenems bei der HSG Bargau/Bettringen mit 27:29.