TG Biberach will mit Sieg Platz zwei perfekt machen

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach treffen am Mittwoch im letzten Saisonspiel auswärts auf den Tabellenletzten und bereits als Absteiger feststehenden TSV Burladingen. Das Nachholspiel wird um 19.45 Uhr in der Trigema-Arena angepfiffen. Der Tabellendritte Biberach will dabei mit einem klaren Sieg den Sprung auf Platz zwei perfekt machen.

Ursprünglich hätten die Partie bei Burladingen und das Heimspiel gegen das Bundesstützpunkt-Team des MTV Stuttgart III bereits Ende März ausgetragen werden sollen. Beide Spiele musste aber seinerzeit wegen Corona-Fällen bei der TG Biberach abgesagt werden. Das Spiel gegen Stuttgart III wurde mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) für die TG gewertet, da kein Nachholtermin gefunden werden konnte (SZ berichtete). Damit ist die Partie Burladingen gegen Biberach das letzte verbliebene Spiel in dieser Oberliga-Saison in Württemberg.

Die Hinrundenpartie konnte der TSV Burladingen mit 3:2 (18:25, 27:25, 25:21, 21:25, 15:11) für sich entscheiden. Der TSV sowie auch Trainer Philipp Kurz sind Biberach aus den vergangenen Jahren bekannt. Kurz trainierte die TG Biberach seinerseits noch in der Dritten Liga. „Burladingen kann locker aufspielen und hat als sicherer Absteiger nichts mehr zu verlieren“, blickt TG-Diagonalangreiferin Annika Zeifang auf das kommende Spiel voraus. „Bei uns wird man sicherlich den Druck spüren, den wir uns selber machen. Wir wollen unbedingt drei Punkte holen und die Saison als Tabellenzweiter abschließen.“

Für die TG Biberach würde der zweite Platz bedeuten, die Chance auf ein Relegationsspiel um den Aufstieg offenzuhalten. Ob es dazu wirklich kommen wird, entscheidet sich allerdings erst am Saisonende, am 10. April, wenn feststeht, ob in der Regionalliga Süd ein Platz frei wird. „Nach den zahlreichen Niederlagen in der Hinrunde haben wir nochmals alles gegeben und uns in der Rückrunde zurück nach oben gekämpft. Ich finde, dass die Mädels es absolut verdient hätten, die Chance auf ein Relegationsspiel zu bekommen“, so TG-Cheftrainer Patrick Welcker.

Verzichten muss Biberach auf Libera Marina Kimmich, die ausbildungsbedingt nicht am Auswärtsspiel teilnehmen kann, und weiterhin auf die verletzte Mona Branz. Ansonsten fährt die TG mit einem vollbesetzten Kader plus der inzwischen im Oberliga-Team festgespielten Mittelblockerin Sabine Ludwig zum letzten Saisonspiel nach Burladingen.