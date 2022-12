TG Biberach will Mannheim auf Abstiegsplatz verdrängen

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben im Kellerduell der Regionalliga Süd am Samstag die „Kampfstörche“ der VSG Mannheim DJK/MVC in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle zu Gast (Anpfiff: 19 Uhr). Die Mannheimerinnen belegen momentan Platz acht der Tabelle mit sechs Punkten aus acht Spielen. Die TG ist Neunter und hat vier Punkte auf dem Konto.

Bereits nach der Niederlage gegen den Tabellenzweiten TSF Ditzingen vor zwei Wochen machten die Mannheimerinnen klar, dass es beim kommenden Spiel die Devise ist, drei Punkte zu holen. Die Biberacherinnen haben im letzten Spiel der Hinrunde gegen den direkten Tabellennachbarn dasselbe Ziel. Denn mit drei Zählern mehr auf dem Konto würde die TG in der Tabelle auf den ersten Nichtabstiegsplatz klettern und die Mannheimerinnen auf einen der beiden Abstiegsplätze verdrängen.

Durch die Pause am vergangenen Wochenende liegen gleich zwei Trainingswochen hinter der TG. Diese seien intensiv genutzt worden. So sei besonders an der Abstimmung in den Bereichen Annahme, Block und Feldabwehr gearbeitet worden. „Im Training gelingt es uns bereits sehr gut, unser Level oben zu halten. Jetzt müssen wir es nur noch am Spieltag zeigen“, sagt Chefcoach Dirk Lafarre. Mit größerer Konstanz in Aufschlag und Annahme soll zunächst die nötige Sicherheit und daraufhin ein wenig Risiko im Angriff ermöglicht werden. „Letztlich müssen wir dem Gegner auch immer die Gelegenheit geben, seine Fehler selbst zu machen“, so Lafarre.

Verzichten muss die TG auf personelle Unterstützung aus der zweiten Mannschaft. Die TG II tritt am Samstag gegen den Spitzenreiter Eislingen an und will diesem als Tabellenzweiter ein Bein stellen. Anpfiff des Spitzenspiels der Landesliga Süd ist um 19 Uhr in Eislingen.