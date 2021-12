TG Biberach will Fünf-Satz-Fluch brechen

Nachdem sich die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach am vergangenen Wochenende erneut knapp im Tiebreak gegen den TSV G.A Stuttgart II geschlagen geben mussten, steht nun das Auswärtsspiel gegen die TSG Backnang 1846 auf dem Programm. Spielbeginn ist am Samstag, 18. Dezember, um 19 Uhr in der Sporthalle Katharinenplaisir. Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause will die TG endlich drei Punkte holen und die Hinrunde mit einem Sieg beenden.

Backnang steht mit drei Siegen und den daraus resultierenden neun Zählern derzeit auf Tabellenplatz fünf. Mit einem Drei-Punkte-Sieg könnten die Biberacherinnen, derzeit Siebter, an der TSG vorbeiziehen und somit auf dem fünften Tabellenplatz überwintern. TG-Trainer Patrick Welcker schaut zwar respektvoll, aber trotzdem zuversichtlich auf das kommende Spiel. „Backnang ist bislang immer ein schwerer Gegner gewesen und sie haben am vergangenen Wochenende sechs Punkte geholt“, sagt er. „Dennoch dürfen wir uns nicht beirren lassen und müssen mehr auf uns schauen.“ Der Matchplan von Welcker für die Partie steht: eigene Fehler weiter reduzieren und die Konzentration über das ganze Spiel hochhalten. Im Training wurde unter der Woche der Fokus auf Annahme und Block gelegt, die Fehler aus den letzten Spielen wurden weiter abgearbeitet.

Verzichten muss die TG am Samstag auf Mittelblockerin Charlotte Elsäßer und Zuspielerin Carolin Ott. Dennoch ist die Mannschaft trotzdem hoch motiviert, dem Fünf-Satz-Fluch ein Ende zu bereiten und den Sieg mit nach Biberach zu nehmen.