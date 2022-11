TG Biberach wieder Bezirksblitzmannschaftsmeister

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzte Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft war – wegen Corona – fast drei Jahre her. Bei der neuen Auflage in Ulm hatte die TG Biberach vor, ihren Titel wieder einmal zu verteidigen. Die härteste Konkurrenz war von Post Ulm, den SF Mengen und Gastgeber Weiße Dame Ulm zu erwarten. Insgesamt gingen 13 Mannschaften an den Start, darunter drei aus Biberach, und so konnte das Turnier über zwölf Runden ausgetragen werden.

Die TG I startete in der Besetzung Bernhard Sinz, Oliver Weiß, André Fischer und Niklas Wunder furios und hielt die hohe Schlagzahl fast durchgängig aufrecht. In elf der zwölf Runden betrug das durchschnittliche Ergebnis 3,5:0,5 Punkte. Dennoch wäre der Turniersieg dank des einzigen Aussetzers beinahe entglitten. In Runde acht gab es nämlich ein bitteres 1,5:2,5 gegen Post Ulm, die ihre alten Kämpen aus Zweitligazeiten zusammengetrommelt hatte.

Erfreulich aus Biberacher Sicht war, dass direkt im Anschluss die TG II in die Bresche sprang und den siegesgewissen Ulmern eine unerwartete 2,5:1,5 zufügte. Die TG III setzte dem Ganzen in Runde zehn gar die Krone auf, als sie Post Ulm noch ein 2:2 abtrotzte. Damit war der – verdiente – Weg für die TG I frei. Am Ende hatte sie 22:2 Mannschaftspunkte und sagenhafte 39,5 von 48 Brettpunkten auf dem Konto. Zweiter wurde Post Ulm (20:4) vor den SF Mengen (18:6). Die TG II mit Holger Namyslo, Achim Engelhart, Vadim Reimche und Markus Mock tat sich hingegen – bis auf die Sternstunde gegen Ulm – schwer, holte mit 14:10 Punkten aber noch einen achtbaren sechsten Platz. Die junge TG III mit Felix Funk, Erik Hobson, Jonathan Engert und Luca Sörgel ärgerte nicht nur Post Ulm, sondern verkaufte sich als Schlußlicht der Setzliste mit 7:17 Punkten sehr gut und übertraf mit Platz zehn in einem starken Feld alle Erwartungen.

Wegen der Turnierleistung ist es keine Überraschung, dass die Biber der TG I auch in den Einzelwertungen der jeweiligen Bretter sehr weit vorne lagen. Bezirkseinzelmeister Sinz leistete sich seinen einzigen Punktverlust gegen Post Ulm, gewann das Spitzenbrett aber mit elf von zwölf Punkten dennoch unangefochten vor Oliver Sick (Post, 9,5/12). Das Gleiche gilt für den ungeschlagenen Wunder (11/12) an Brett 4, der deutlich vor Volker Bauer (Mengen, 9,5/12) einkam. Zudem landete André Fischer (10/12) am dritten Brett auf Rang zwei hinter Heiko Preuß (Post, 11,5/12).