TG Biberach wahrt Chance auf Relegationsrang zwei

Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben einen deutlichen 3:0 (25:11, 25:10, 25:17)-Heimsieg gegen den bereits feststehenden Absteiger TG Nürtingen gefeiert. Dadurch steht das Team von Trainer Patrick Welcker mit nun 29 Zählern weiterhin auf dem vierten Tabellenplatz und wahrte seine Chance auf Relegationsrang zwei. Diesen belegt derzeit der MTV Ludwigsburg II (16 Spiele/32 Punkte), der bereits eine Partie mehr als Biberach absolviert hat. Dritter ist der TSV G.A Stuttgart II (16 Spiele/29 Punkte).

Trotz zahlreichen Verletzten sowie weiteren Ausfällen starteten die Biberacherinnen äußerst selbstbewusst in den ersten Satz. Bei Nürtingen dagegen fehlte die Absprache in der Mannschaft. Aufgrund dessen holte sich Biberach den ersten Satz mit 25:11.

Wenig änderte sich am Spielverlauf im zweiten Durchgang. Biberach agierte im Angriff weiter konsequent und gewann diesen ebenso deutlich und schnell mit 25:10.

Zuspiel, Angriff und Block der Biberacherinnen blieben im dritten Satz zwar stark und variabel, jedoch konnte Nürtingen nun vereinzelt gute Akzente setzen. Gegen Ende steigerte sich die TG Biberach aber nochmals und tütete den Durchgang mit 25:17 ein – der Heimsieg war damit perfekt. „Wir haben sehr gut als Team gespielt. Von Anfang an waren wir konsequent da und ich bin zuversichtlich, dass wir das in den nächsten zwei Spielen weiterhin so sind“, sagte Biberachs Kapitänin Annika Rueff nach dem Spiel.

Trainer Patrick Welcker war überaus stolz auf sein Team. „Wir haben diesen Sieg verdient und den jetzigen Tabellenplatz in den letzten Wochen hart erkämpft“, sagte er. „Nun wollen wir uns auf die kommenden zwei Spiele nächstes Wochenende fokussieren und die Saison so erfolgreich wie noch möglich abschließen.“

Die Entscheidung darüber, ob Biberach noch auf Relegationsplatz zwei vorrücken kann, fällt am kommenden Wochenende. Am Samstag, 26. März, tritt die TG auswärts beim Tabellenletzten aus Burladingen an (Anpfiff: 19.30 Uhr). Am Sonntag erwartet Biberach zu Hause das achtplatzierte Bundesstützpunktteam des MTV Stuttgart III. Dieses spielt zwar außer Konkurrenz in der Oberliga, die erzielten Punkte fließen jedoch für alle Mannschaften in die Tabellenwertung ein.