TG Biberach vor schwerem Auswärtsspiel

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach treten am Samstag (20 Uhr, Uhlandhalle Schwäbisch Gmünd) bei der HSG Bargau-Bettringen an. Nach der Derbyniederlage gegen den SC Vöhringen möchte die TG nun auswärts punkten.

„Ein Sieg gegen Vöhringen wäre mit Blick auf die Tabelle wichtig gewesen, dann hätten wir Anschluss nach oben gehabt“, so TG-Trainer Dominic Ellek bezugnehmend auf die knappe Heimpleite gegen den SC Vöhringen. „Jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel und wollen für uns das Bestmögliche herausholen.“ Aus dem Vöhringen-Spiel konnte Ellek viele positive Erkenntnisse gewinnen. Zum einen zeigte die TG über das ganze Spiel hinweg eine hervorragende Einstellung, die TG ließ zu keinem Zeitpunkt den Kampfgeist vermissen. Auch die Abwehrleistung war, vor allem nach den in der Hinrunde gezeigten Unsicherheiten, in einer herausragenden Verfassung. Nachdem der Deckungsverbund schon beim Jahresauftakt in Lauterstein gut funktionierte, war gegen Vöhringen nochmals eine Leistungssteigerung erkennbar.

Auf der anderen Seite kann die TG weiterhin keine Spiele gewinnen, bei denen es in der Schlussphase knapp ist. Schon in der Hinrunde war diese Schwäche ausschlaggebend für unzählige Punktverluste. In der heißen Phase spielt die Mannschaft zu verkopft, wird nervös und daraus resultieren Fehlwürfe im Angriff. In der aktuellen Verfassung hat die TG bei der favorisierten HSG Bargau-Bettringen das Zeug bis zum Schluss mitzuhalten, allerdings muss es Ellek mit seinem Team dann schaffen, auch mal eine enge Kiste zu gewinnen.

Während die TG am vergangenen Wochenende gegen den SC Vöhringen am Ball war, hatte die HSG unfreiwillig spielfrei. Ihr geplantes Heimspiel gegen den Tabellenletzten, die HSG Friedrichshafen-Fischbach, wurde abgesagt. Dennoch ist nicht zu erwarten, dass diese Spielabsage Einfluss auf die starke Saison der HSG hat. Die vor der Saison gegründete Spielgemeinschaft harmoniert und spielt eine hervorragende Runde.

Aktuell liegt die HSG auf dem sechsten Rang und damit eine Position vor der TG. Die Mannschaft von Klaus Schwenk harmoniert als kollektiv, spielt einen variantenreichen Angriff und ist dadurch oft schwer zu berechnen. Das Hinspiel war eine enge Kiste, damals konnte die TG mit 23:22 gewinnen. Die neu erstarkte Abwehr wird vor allem auf Nico Knauß im Trikot der HSG aufpasse müssen, der in den vergangenen Begegnungen elf Mal einnetzte und damit Treffsicherster der HSG ist.

Für die TG Biberach wird wichtig sein, die ärgerliche Niederlage gegen Vöhringen vergessen zu machen und auf die starke Defensivleistung aufzubauen. Wenn dann die Kaltschnäuzigkeit in den Schlussminuten dazukommt, ist für die Mannschaft von Dominic Ellek ein Punktgewinn möglich.