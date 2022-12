TG Biberach verteidigt zweiten Tabellenplatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Landesoberliga Süd wird an insgesamt vier Wettkampftagen ausgetragen. Am Ende des ersten Tages stand die TG Biberach im November auf dem zweiten Tabellenplatz. Vor kurzem traten die Mannschaften in Essendorf zum zweiten Wettkampftag an. Die erste Mannschaft der TG Biberach wurde an diesem Tag von Isabel Herzig, Günter Schilling und Sandro Castrignanò vertreten.

Das erste Match gegen die Schützengesellschaft Seebronn gewann das Team souverän und holte sich damit zwei Matchpunkte. Im zweiten Match gegen den SV Villingendorf wurde sich kein Punkt geschenkt, sodass es nach den maximal fünf möglichen Sätzen unentschieden mit 1:1 Matchpunkten ausging. Die nächsten drei Matches gegen den BWT Kirchentellinsfurt 2, den BS Nürtingen 2 und einem Leermatch gewannen die Biberacher und erhielten jeweils zwei Matchpunkte. Im vorletzten Match gegen den PSV Reutlingen 2 kämpften beide Mannschaften wieder hart um jeden Satz. Am Ende gingen sie mit einem Unentschieden und je einem Matchpunkt auseinander. Zuletzt trat die TG Biberach gegen den Tabellenersten, den SV Weilheim-Teck, an. Hier gewann die TG Biberach zwar den ersten Satz, aber die nächsten drei Sätze gingen an den SV Weilheim-Teck, sodass die gegnerische Mannschaft die zwei Matchpunkte erhielt. So wiederholte die TG Biberach ihr Ergebnis vom ersten Wettkampftag mit zehn gewonnen und vier vergebenen Matchpunkten. Am Ende des zweiten Wettkampftages war die Bilanz 20:8 Matchpunkte, mit denen die TG Biberach den zweiten Tabellenplatz erfolgreich verteidigte.