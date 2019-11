TG Biberach verpflichtet Jonas Guckler

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach bekommen ab sofort Verstärkung. Jonas Guckler, bislang in Diensten des Bayernligisten VfL Günzburg wechselt mit sofortiger Wirkung zur TG.

Biberachs Trainer Dominic Ellek freut sich über den wurfstarken und treffsicheren Linksaußen und sieht in Guckler eine wesentliche Verstärkung des Teams. Aufgrund seiner Ausbildung weilt Guckler bereits seit Sommer in Biberach und hat sich nun nach mehreren Probetrainings entschieden, zu den Blau-Gelben zu wechseln. Guckler ist ein Eigengewächs des VfL Günzburg, durchlief sämtliche Jugendteams und sammelte dort auch Erfahrung in der A-Jugend-Bundesliga. Zuletzt spielte er nach mehrmonatiger Verletzungspause in der ersten Mannschaft des Bayernligisten, ehe ihn die berufliche Veränderung nach Biberach verschlug. Die TG wartet nun noch auf die Spielgenehmigung durch den Württembergischen Handballverband.