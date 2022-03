TG Biberach verpasst Überraschung knapp

TG Biberach – TV Weilstetten 19:20 (12:14). TG: Bretzel - Kuhn (5 Tore), Hardegger, Münzer, Haas (3/2 davon per Siebenmeter), Krais, Math (2), Unterfrauner (3), L. Branz (1), Groner (1), Herth (1), Riedmüller, A. Branz, Schneider (3).

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben die große Überraschung gegen das Spitzenteam TV Weilstetten knapp verpasst. Trotz großem Kampf musste sich die Mannschaft von Trainer Florian Nowack in der heimischen PG-Halle am Ende etwas unverdient mit 19:20 (12:14) geschlagen geben.

Es sollte nicht das beste Spiel der Biberacherinnen werden, denn vor allem im Angriff fehlte es am Willen und vor allem an einer guten Chancenverwertung. Immer wieder scheiterten die TG-Spielerinnen aus aussichtsreicher Position an Weilstettens Torhüterinnen.

Ganz anders dagegen der Auftritt in der Defensive. Die Abwehr um Torhüterin Andrea Bretzel zeigte gegen die frisch verstärkten Gäste eine tolle kämpferische Leistung und ein Spiel auf sehr gutem Niveau. In den Schlusssekunden gelang es der TG aber nicht mehr, den verdienten Ausgleichstreffer zu erzielen und so musste sich Biberach knapp mit 19:20 geschlagen geben.

Am kommenden Samstag steht das nächste Heimspiel auf dem Programm, wenn der VfL Waiblingen II in die PG-Halle kommt (Anwurf: 17.30 Uhr).