TG Biberach verpasst Aufstieg nur knapp

Die Judo-Männermannschaft der TG Biberach hat sich am letzten Kampftag der Landesliga Süd in Reutlingen den zweiten Platz gesichert. Den Aufstieg in die Württembergliga verpasste die TG damit nur knapp. Diesen peilen die Biberacher nun in der kommenden Saison an.

Die Ausgangssituation für die TG am letzten Kampftag war durch den verletzungsbedingten Ausfall von Pavel König (Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm) nicht gerade ideal und so konnte das Team nur dezimiert antreten. Im Auftaktkampf gegen Freudenstadt konnten nur Arman Hubert (-66 Kilogramm) und Gero Schänzle (+100 Kilogramm) Siege verbuchen. Thorsten Wölfle (-100 Kilogramm) musste zudem verletzungsbedingt seinen Kampf abgeben und konnte auch in den nächsten Begegnungen nicht mehr eingesetzt werden. Am Ende verlor die TG mit 2:5.

TG macht kurzen Prozess

Im Anschluss machten die Biberacher kurzen Prozess mit dem JC Köngen. Kampflos ging der Punkt in der Klasse -100 Kilogramm an den Gegner. Den Anschlusspunkt erkämpfte Lukas Welzmiller (-73 Kilogramm) vorzeitig. Gero Schänzle musste sich dem starken Niklas Knobel (+100 Kilogramm) geschlagen geben. In der Klasse -60 Kilogramm konnte keine der Mannschaften einen Kämpfer stellen. Es folgten drei Siege für die TG durch Arman Hubert (-66 Kilogramm), Fabian von Au (-90 Kilogramm) und Oliver von Au (-81 Kilogramm/kampflos). Somit gewann Biberach den Kampf mit 4:2.

Der Abschlusskampf gegen die TS Göppingen verlief spannend. Zum Auftakt gewann Fabian von Au (-100 Kilogramm) gegen Alexander Jauch-Walser vorzeitig. Nach den zwei Niederlagen in den Klassen bis 73 und +100 Kilogramm und der erneut unbesetzten Gewichtsklasse -60 Kilogramm stand es 2:1 für Göppingen. Die Biberacher waren nun im Zugzwang. Arman Hubert (-66 Kilogramm) ging über die volle Kampfzeit und erzielte in der Schlussphase die entscheidende Wertung. Damit blieb Arman in dieser Saison weiter ungeschlagen. Oliver von Au (-90 Kilogramm) hatte nur wenig Probleme und besiegte seinen Gegner mit einem Wurf und einem anschließenden Haltegriff. Nun lag es an Yu Li (-81 Kilgoramm) den Sack zuzumachen für die TG. Sein Gegner Andreas Lude kam mit den stetigen Angriffen des Biberachers nicht klar und konnte nur verteidigen. Dafür wurde der Göppinger mehrmals bestraft und zum Schluss der Biberacher zum Sieger erklärt. Der anschließende Jubel im TG-Lager war groß und wurde kurz darauf noch größer, als bekannt wurde, dass man die Vizemeistermeisterschaft in der Tasche hatte.