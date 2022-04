TG Biberach verliert und steckt im Abstiegskampf

Die TG Biberach hat in der Schach-Oberliga beim TSV Schönaich II mit 3:5 verloren. Durch die Niederlage gegen den nach TG-Angaben stark besetzten Gegner steckt Biberach damit nun doch noch im Abstiegskampf.

An den ersten drei Brettern boten die Unterländer Spieler auf, die in der Woche zuvor noch an der EM teilgenommen hatten. Nach dreieinhalb Stunden gab es erste Ergebnisse. Rainer Birkenmaier musste sich im Endspiel strecken, hielt an Brett fünf aber ein sicheres Remis. An den beiden Spitzenbrettern unterlagen derweil der 13-jährige TG-Shootingstar Marius Deuer sowie André Fischer. Im Anschluss steuerte Tobias Merk ein weiteres Remis am siebten Brett bei. Thomas Oberst führte einen starken Freibauern zum Sieg an Brett drei.

Achim Engelharts Gegner war am Ende mit einem Bauerndurchbruch etwas schneller, was zum letztlich spielentscheidenden Verlust des vierten Bretts führte. An Brett sechs schaffte Holger Namyslo in einer hart umkämpften Partie zwar nochmals den Anschluss, nachdem sein Gegner nach einem Blackout direkt aufgeben musste. In der letzten Partie des Tages stand Markus Mock an Brett acht schon auf verlorenem Posten, schnupperte dann aber zwischenzeitlich nochmals am Remis, das aber auch nicht mehr geholfen hätte. Mit seiner Niederlage war die 3:5-Niederlage der TG besiegelt. Nachdem es in der Oberliga heuer wohl doch wieder drei Absteiger geben wird, steckt Biberach damit doch noch im Abstiegskampf und hat inklusive Nachholpartie noch zwei Partien gegen direkte Konkurrenten vor sich.