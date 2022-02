TG Biberach verliert trotz großem Kampf

Die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach haben trotz großem Kampf das Auswärtsspiel beim TV Reichenbach mit 22:23 (12:12) verloren. In der Tabelle rangiert die TG mit nun 21:9 Punkte auf Platz vier.

Es war das erwartet schwere Spiel für die nach wie vor ersatzgeschwächte TG beim Auswärtsauftritt in Reichenbach. Dabei startete Biberach recht gut, hielt vor allem kämpferisch gegen die körperlich starken Gastgeberinnen gut dagegen und zeigte viel Herz. So sahen die 85 Zuschauer ein enges Spiel und vor allem zwei gute Abwehrreihen. Das Problem im TG-Spiel waren zu viele einfache Fehler im Angriff. So ging es beim Stand von 12:12 in die Kabine.

Auch im zweiten Durchgang zeigte das Team von TG-Trainer Florian Nowack eine gute Leistung und vor allem großes Kämpferherz – auch als man mit zwei Treffern in Rückstand lag. So erzielte Biberach kurz vor Schluss dank eines tollen Endspurts noch das 22:22 durch einen Siebenmeter von Valentina Herth (59.), ehe Reichenbach wenige Sekunden vor Schluss per Strafwurf doch noch den letzten Treffer markieren konnte. Somit endete das Spiel mit 22:23 aus TG-Sicht.

„Es war eine Niederlage, die doch schmerzt. Denn angesichts der eigenen Anzahl an Fehlern wäre durchaus mehr drin gewesen“, bilanzierte Nowack. „Ein Beinbruch ist das angesichts der aktuellen Situation der Mannschaft und des bisherigen Saisonverlaufs sicherlich nicht.“ Weiter geht es bereits am nächsten Samstag, wenn die HSG Fridingen/Mühlheim in die PG-Halle kommt (Anwurf: 17.30 Uhr).