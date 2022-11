TG Biberach verliert Landkreisduell klar

Die Faustballerinnen der TG Biberach haben auch am zweiten Spieltag in der 2. Bundesliga Süd noch nicht Fuß gefasst. Nach Niederlagen gegen den ASV Veitsbronn und im Landkreisduell gegen den Bundesliga-Absteiger SV Tannheim konnte der Aufsteiger den Sprung weg vom Tabellenende nicht verwirklichen. Tannheim konnte sich derweil an der Tabellenspitze behaupten.

Trotz leicht verbesserter Form reichte es nach TG-Angaben für die Biberacherinnen beim 0:3 gegen Veitsbronn (7:8, 8:11, 8:11) nicht zu einem Satzgewinn. Dabei war den TG-Spielerinnen die Nervosität in manchen Situationen im Weg, wodurch das Ziel, die eigene Fehlerquote zu verringern, nicht geschafft wurde.

Gegen die hohen Favoritinnen aus Tannheim blieb das Heimteam ohne Gewinnchance. Der SVT – für Tannheim spielten Klara Mahle, Jasmin Klang, Carolin Seitz, Sarah Reisch, Johanna Glöggler, Simone Hummel, Carolin Reisch und Franziska Kohler – spielte in allen drei Sätzen seine Bundesligaerfahrung aus und gewann sicher mit 3:0 (11:5, 11:4, 11:1). Die knapp hundert Zuschauer sahen dabei allerdings auch, dass die Biberacherinnen trotz der gegnerischen Überlegenheit, ihren Kampfgeist nie verloren.

Im ersten Spiel des Tages waren die Tannheimerinnen gegen den Schweinfurter Stadtteilverein TV Oberndorf angetreten. Von Beginn an dominierten der SVT dabei das Spiel gegen den Aufsteiger und gewann die ersten beiden Sätze ungefährdet mit 11:3 und 11:5. Lediglich im dritten Satz musste sich Tannheim nach eigenen Angaben etwas mehr strecken, ehe Jasmin Klang beim Stand von 10:9 den Matchball verwandeln konnte.