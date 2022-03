TG Biberach verliert Krimi gegen Stuttgart II

Die TG Biberach hat in der Schach-Oberliga das Heimspiel gegen die Stuttgarter SF II verloren. Die TG unterlag in der Reuter Gemeindehalle in einem Krimi knapp mit 3,5:4,5.

Abgesehen von Spitzenreiter Heilbronn liegt die gesamte Oberliga dicht beieinander. Daher peilte die TG im Vorfeld den vierten Saisonsieg an, um sich jeglicher Abstiegsgefahr zu entziehen. Nach einem frühen Remis von André Fischer an Brett zwei, sah sich Holger Namyslo am sechsten Brett plötzlich einem Turmopfer gegenüber. Er übersah die gewinnbringende Erwiderung und musste sich daher geschlagen geben. In der Folge drängte die TG auf den Ausgleich und erarbeiteten sich in teils sehr scharf geführten Partien auch Vorteile. Sowohl Wolfgang Mack und Thomas Oberst an den Brettern drei und vier als auch Tobias Merk an Brett acht mussten sich aber schlussendlich mit einem Remis begnügen. Entgegengesetzt verlief die Partie am fünften Brett für Rainer Birkenmaier, der letztlich ein glückliches Remis eintüten konnte.

Die Entscheidung fiel, als TG-Spitzenspieler Stanislav Sokratov nach lange unklarer Stellung mit einem Minusbauern ins Turmendspiel musste und dieses am Ende nicht mehr halten konnte. Parallel dazu dominierte Andreas Schulze zwar mit Freibauer und Springern gegen Läufer sein Endspiel. Mit seinem Sieg an Brett sieben konnte er aber nur noch zum 3,5:4,5-Endstand verkürzen. Angesichts der Niederlage sollte die TG aus den verbleibenden drei Runden gegen die direkte Konkurrenz nun wenigstens noch zwei Punkte einfahren für den Klassenerhalt.