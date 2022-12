TG Biberach verliert Kellerduell klar

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben in der Regionalliga Süd zu Hause das Kellerduell gegen die VSG Mannheim deutlich mit 0:3 (15:25, 23:25, 19:25) verloren. Der Tabellenvorletzte steht damit weiter mit vier Punkten da.

Zu Beginn des Spiels lieferten sich beide Mannschaften zunächst ein Duell auf Augenhöhe bis zum 9:9. Viele direkte Aufschlagfehler der TG bescherten den Mannheimerinnen danach etliche Punkte. So gewann die VSG Satz eins deutlich mit 25:15. Im zweiten Durchgang konnte die TG in einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss mithalten, dennoch hatten wieder die Gäste mit 25:23 das bessere Ende für sich.

In Satz drei setzte die Mannheimer Zuspielerin Eva Markutzik die Biberacher Annahme mit variablen Aufschlägen unter Druck. In Kombination mit vielen eigenen Fehlern im Angriff stand es schnell 0:8 aus TG-Sicht. Die Biberacherinnen ließen sich jedoch nicht entmutigen und konnten durch eine Sieben-Punkte-Aufschlagserie von Kapitänin Annika Rueff auf 10:11 herankommen. Die TG erspielte sich danach sogar zwischenzeitlich eine 18:17-Führung. Dennoch ging letztlich auch der dritte Satz mit 25:19 an die Gäste aus Mannheim.

Die TG verbleibt zum Ende der Hinrunde somit auf einem der beiden Abstiegsplätze. „Das war definitiv nicht unser Ziel, wir sind alle sehr enttäuscht vom Ausgang des Spiels und der gesamten Hinrunde“, sagte Angreiferin Annika Zeifang mit Blick auf die jüngsten Niederlagen. „Wir werden einige neue Varianten in der Aufstellung ausprobieren, um in der Rückrunde wieder voll angreifen zu können und endlich mal wieder ein paar Punkte zu sammeln.“

Trainer Dirk Lafarre zeigte sich ebenfalls frustriert vom Ausgang des Spiels. „Wir haben das Spiel viel zu leicht aus der Hand gegeben und das, was im Training angesprochen und auch umgesetzt wurde, nicht auf dem Spielfeld gezeigt. Letzten Endes fehlte der Ehrgeiz und das eigene Engagement, das Spiel überhaupt gewinnen zu wollen“, sagte er. „Um in der Rückrunde Punkte sammeln zu können, brauchen wir aber dringend diesen Kampf- und Siegeswillen und müssen auch dazu bereit sein, über unsere eigene Schmerzgrenze zu gehen.“

Das erste Rückrundenspiel findet bereits am Samstag, 17. Dezember (Beginn: 19 Uhr), in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle statt. „Ditzingen ist auch aus den letzten Saisons ein bekannter Gegner für uns. Sie glänzen mit einem starken Block und variablen Angriffen“, schaute Kapitänin Annika Rueff voraus. „Im Hinrudenspiel konnten wir gut mitspielen und einen Satz nach Hause holen, obwohl es das für uns erste Spiel in dieser Konstellation war. Darauf wollen wir aufbauen und eine gute Leistung im Rückrundenspiel zeigen.“

Zuvor findet am kommenden Donnerstag die nächste Runde des VLW-Verbandspokals statt. Anpfiff der Partie gegen die Oberligisten TG Bad Waldsee ist um 20 Uhr in der Eugen-Bolz-Halle in Bad Waldsee.