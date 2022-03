TG Biberach verliert Heimspiel klar

Die Oberliga-Kegler der TG Biberach haben das Heimspiel gegen den KSV Baienfurt deutlich verloren.

Oberliga Männer: TG Biberach – KSV Baienfurt 2:6 (3220:3299). Im Startpaar stieß Biberachs Reiner Ott (543/1) auf einen ebenbürtigen Gegner, gegen den er in einem heißen Endspurt knapp mit drei Kegeln Vorsprung punktete. Andreas Hess (568/1) bot ein mitreißendes Duell, in dem er sich klar durchsetzte und seinem Gegner mühelos 40 Kegel abnahm. Doch dann lief es nicht mehr rund für Biberach. Im Mittelpaar musste sich Christian Rigopoulos (525/0) nur knapp mit zehn Kegeln Rückstand geschlagen geben. Jens Fiederer (531/0) war in einem harten Kampf klar unterlegen und gab weitere 36 Kegel ab. Und auch dem Schlusspaar gelang dem Gastgeber kein Stich mehr. Marc Bogenrieder (505/0) konnte sich ebenso wenig durchsetzen und verlor deutlich mit 42 Kegeln Rückstand. Martin Mysliwitz (548/0) blieb gegen den Tagesbesten ebenfalls chancenlos und besiegelte die Niederlage mit weiteren 34 Kegeln Rückstand.