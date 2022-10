TG Biberach verliert Heimauftaktspiel

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die starke Mannschaft der TSG Söflingen II mit 30:33 (15:17) verloren. Dabei zeigte die TG im dritten Derby in Folge in der Mali-Halle vor 250 Zuschauern eine insgesamt gute Leistung.

TG-Trainer Harald Michaeler musste mit Lukas Fimpel und Faris Hadzic auf zwei Rückraumspieler verzichten. Mit Jan Röhrig, Linus Meinhardt und Luis Braun standen drei A-Jugendliche im Kader.

Den Start in die Partie verpasste die TG ein Stück weit, die TSG II gab zunächst den Ton an. Zwar konnte Flügelflitzer Florian Kärcher den Führungstreffer für Biberach markieren, nach drei Gegentoren lag die TG dann aber zügig in Rückstand (1:3). Die Abwehr stand noch nicht ganz so sattelfest wie zuletzt und so konnten die Gäste in der neunten Minute auf 6:2 erhöhen. Diesem Vier-Tore-Rückstand lief Biberach dann sehr lange hinterher. Erneut war es unter anderem auch eine starke Torhüterleistung, die die TG im Spiel hielt. In der 23. Minute sah dann Mihai Sandu die Rote Karte, wodurch der Gastgeber einen weiteren Rückraumspieler zu ersetzen hatte. Doch die Biberacher zeigten sich kampfstark: Nachdem die TG schon mit 12:17 zurücklag, verkürzten Meinhardt, Simon Utz und Chris Schoger den Rückstand bis zur Pause auf 15:17.

Die ersten Minuten der zweiten Halbzeit verliefen dann ebenso nicht ideal für die TG. Im Angriff ließ Biberach zu viele Chancen liegen und so wuchs der Rückstand bis auf 20:26 an (42.). Doch erneut sollte das noch keine Vorentscheidung sein, denn die TG kämpfte stark und versuchte, die fehlenden Spieler durch eine gute Teamleistung zu kompensieren. Es folgte die stärkste Phase der Hausherren. Tore von dem an diesem Tag treffsichersten Biberacher Meinhardt, Jan Wille, Kärcher und Schoger ließen wieder Spannung aufkommen (24:26). In der 53. Minute gelang der TG dann sogar der Ausgleich (28:28). Es folgten eine Auszeit und drei Tore in Serie für die Gäste. Simon Krais und Kärcher schafften zwar nochmals den Anschluss (30:31), mehr sollte allerdings nicht mehr gehen für die TG, die sich am Ende mit 30:33 geschlagen geben musste.

„Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen starken Gegner“, zeigte sich Co-Spielertrainer Jan Wille nach der Partie trotz der Niederlage mit der Leistung der Mannschaft nicht unzufrieden. „Wieder haben wir gezeigt, dass wir mit den großen Teams der Liga mithalten können. Der Weg stimmt und den werden wir weiter gehen“, so der Abwehrspezialist, der an diesem Tag selbst zwei Treffer beisteuern konnte.

Die TG steht damit mit aktuell 2:4 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Nun steht ein spielfreies Wochenende auf dem Programm, ehe dann am 5. November der TV Gerhausen in die Mali-Halle kommt.