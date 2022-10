TG Biberach verliert Derby in Saulgau knapp

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben nach dem Auftaktsieg gegen den SC Vöhringen das Auswärtsspiel beim TSV Bad Saulgau knapp mit 19:20 (9:11) verloren. Vor 700 Zuschauern in der Kronriedhalle führte die TG zumeist und zeigte vor allem in der Defensive ein sehr gutes Spiel. Die Niederlage war daher am Ende etwas unglücklich.

Die Biberacher starteten gut ins Derby, Tore von Florian Kärcher und Tobias Baumgart sorgten für eine 2:0-Führung. Die gut eingestellte TG-Abwehr war von Beginn an auf Betriebstemperatur, zeigte Lauf- und Kampfbereitschaft und machte es den Gastgebern schwer zu Treffern zu kommen. Dazu konnten sich die Biberacher auf ihre Torhüter verlassen, die ein starkes Spiel machten. Erst in der siebten Minute gelang Fabian Kohler der Anschluss zum 1:2 für den TSV. In der Folge blieb das Spiel eng und spannend. Rudi Bottek und Mihai Sandu erhöhten auf 4:2 für die TG. Doch die Saulgauer zeigten, warum der TSV zu Recht zu den Spitzenteams zu zählen ist. Beim 6:6 (19.) fiel erstmals der Ausgleich und wenig später der erste Führungstreffer zum 7:6 – Grund genug für TG-Trainer Harald Michaeler diesen Lauf des TSV durch eine Auszeit zu unterbrechen. Die Anweisungen schienen zu fruchten, denn Kärcher und Faris Hadzic brachten Biberach wieder nach vorn (8:7). Dann aber folgte eine schwächere Phase der TG, der bis zur Pause lediglich ein weiterer Treffer in acht Minuten gelang. Das nutzten die Gastgeber, um mit einer 11:9-Führung in die Kabine zu gehen.

Erneut schien Michaeler dort die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Biberacher kamen mit sehr viel Schwung aus der Kabine und zeigten 15 ganz starke Minuten. Sie schafften es nicht nur, den Rückstand aufzuholen, sondern sogar mit drei Treffern in Führung zu gehen (17:14/44.). Vor allem die Rückraumachse Hadzic/Sandu zeigte sich in dieser Phase torhungrig. Beim 19:17 für die TG (52.), erneut erzielt von Hadzic, schienen die Auswärtspunkte in greifbarer Nähe. Die Schlussphase verlief dann aber alles andere als optimal für Biberach. Während die Gastgeber vier weitere Treffer erzielen konnten, schaffte die TG keinen mehr. Und so konnte der TSV das Spiel Dank großem Kampf noch drehen. Dementsprechend gab es enttäuschte Gesichter auf Biberacher Seite, als der Schlusspfiff beim Stand von 19:20 ertönte.

Die Biberacher zeigten insgesamt ein gutes Spiel, auf dem sie aufbauen können. Nun gilt es weiter am Angriffsspiel zu feilen, um auch solche Duelle wie gegen Bad Saulgau gewinnen zu können. Am kommenden Samstag kommt mit der TSG Söflingen II das nächste starke Team auf die TG zu. Gespielt wird dann erstmals in dieser Saison in der heimischen Mali-Halle (Anpfiff: 19.30 Uhr).