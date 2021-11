TG Biberach verliert Derby

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben sich in der Oberliga ein heiß umkämpftes Lokalderby mit der TG Bad Waldsee geliefert. Dies endete in der Eugen-Bolz-Sporthalle in Bad Waldsee mit einem 3:2 (25:20, 26:24, 17:25, 13:25, 15:11)-Tiebreak-Sieg für die Heimmannschaft.

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten verloren die Biberacherinnen um Trainer Stefan Hecht den ersten Satz mit 20:25. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen, die Gäste fanden mehr und mehr ins Spiel. Am Ende konnte Bad Waldsee aber mit weniger Fehlern überzeugen und entschied auch diesen Satz mit einem knappen 26:24 für sich.

In der folgenden Satzauszeit konnten die Biberacherinnen neue Motivation schöpfen und starteten souverän in den dritten Durchgang. Immer wieder konnte besonders Leonie Matousek auf der Außenposition punkten. Der dritte Satz ging letztlich mit 25:17 verdient an die Gäste.

Auch im vierten Durchgang überzeugte vor allem Leonie Matousek, die trotz ihres jungen Alters der Mannschaft die nötige Sicherheit geben konnte und mit einer langen Aufschlagserie die Annahme der TG Bad Waldsee unter Druck setzte. Durch gute Zusammenarbeit und einen konzentrierten Spielaufbau konnten die Biberacherinnen den Satz deutlich mit 25:13 für sich entscheiden und zum 2:2 ausgleichen.

An die Leistung aus den vorangegangenen beiden Durchgängen konnten die Biberacherinnen im Tiebreak jedoch nicht anknüpfen. Bereits zum Satzbeginn musste man einen 0:3-Rückstand verzeichnen, der sich im weiteren Verlauf auf 6:12 vergrößerte. Trotz mehrerer Satzbälle für den Gegner konnten die Biberacherinnen allerdings immer weiter punkten und kämpften sich auf 11:14 heran. Letztlich ging der Tiebreak jedoch mit 15:11 an die abwehrstarken Gastgeberinnen. Die erneute Niederlage in einem Fünfsatzspiel bedeutet für die TG Biberach aktuell Tabellenplatz fünf.

Dennoch war Trainer Stefan Hecht mit der Leistung seiner Mannschaft zufriedener als in den Spielen zuvor. „Wir haben uns nach einem 2:0 noch mal stark zurückgekämpft und es fühlt sich nicht wie eine Niederlage an“, so Hecht nach dem Spiel. Mit den zwei gewonnenen Sätzen im Hinterkopf wollen die TG-Frauen nun kommendes Wochenende motiviert in das Pokalspiel gegen den Landesligisten TSV Blaustein starten. Spielbeginn ist um 20 Uhr in der Blautalhalle in Blaustein.