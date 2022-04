TG Biberach verbucht Gold im U11-Teamwettbewerb

Einen Titel und einmal Silber: Das ist die Medaillenbilanz des Ausrichters TG Biberach in den Mannschaftswettbewerben bei den Landesmeisterschaften Baden Nord/Württemberg im Florettfechten gewesen. In der Wilhelm-Leger-Halle wurden unter den Augen der Vertreter des württembergischen und nordbadischen Fechterbunds – Chris Weber (PSV Stuttgart) und Sabine Bauer (FC Tauberbischofsheim) – in den U11- und U15-Konkurrenzen auch um die Titel im Einzel gekämpft.

Die Wettbewerbe starteten am Samstag mit den Konkurrenzen der Altersklasse U11. Für die TG Biberach gingen Frieda Bach und Adria Kapisoda erstmals an den Start. In der Runde der letzten 16 traf Kapisoda auf Katharina Heinrich (FC Tauberbischofsheim), der sie in der Vorrunde noch klar unterlegen war. Diesmal ging es enger zu, die Biberacherin musste sich letztlich nur knapp mit 8:10 geschlagen geben und belegte so Platz zehn. Bach schaffte es aufgrund ihrer Vorrundenplatzierung über ein Freilos in die Runde der letzten acht. Dort unterlag sie dann Sophie Duda (Future Fencing Wehrbach) mit 1:10 und wurde Achte.

Im Teamwettbewerb bildeten Bach und Kapisoda eine Startgemeinschaft mit Marilou Steinle (PSV Stuttgart). Wegen des kleinen Starterfelds fochten die Mädchen gegen ihrer männlichen Altersgenossen der Startgemeinschaft Korb/Schwäbisch Gmünd. Die Mädchen verloren das Gefecht zwar, konnten sich aufgrund der getrennten Wertung aber trotzdem über den Landesmeistertitel freuen.

Am Sonntag vertraten Anna Sophia Popov, Floriane Karnath und Swantje Borta die Farben der TG Biberach in der Altersklasse U15. Unter den 23 Starterinnen waren Fechterinnen aus ganz Baden-Württemberg vertreten. Borta erwischte einen guten Tag und gewann alle Vorrundengefechte ungefährdet. Ähnlich erfolgreich war Anna Sophia Popov mit nur einer Vorrundenniederlage. Für Karnath lief es zu Beginn noch unrund, sie verlor ihre Vorrundengefechte. In der folgenden Direktausscheidung gab es für Borta und Popov aufgrund der Vorrundenplätze vier und sieben ein Freilos, Karnath musste sich derweil mit Vanessa Schmidt (SC Korb) auseinandersetzen. Die Biberacherin unterlag mit 8:15, was Platz 20 im Gesamtklassement bedeutete.

In der Runde der letzten 16 traf dann Borta auf Vanessa Schmidt (SC Korb) und gewann ungefährdet mit 15:2. Popov siegte mit 15:8 gegen Mia Strittmatter (FA Rheinfelden). Die nächsten Gefechte verloren die TG-Nachwuchsfechterinnen, kämpften sich dann aber über Siege im Hoffnungslauf wieder zurück in das Viertelfinale. Dort traf Borta auf die spätere Vizemeisterin Lotte Dannhoff (Holland Schermen) und unterlag dieser mit 5:15 und erreichte damit Platz fünf. Popov traf im Viertelfinale auf Mara Anneke Umlauf (PSV Stuttgart) und verlor mit 9:15. Platz sieben schlug so für die Biberacherin zu Buche. Beide TG-Fechterinnen sammelten damit auch Ranglistenpunkte für die Qualifikation für die Ende Mai stattfindenden deutschen Meisterschaften.

Im Mannschaftswettkampf wartete auf Popov, Karnath und Borta im Halbfinale die favorisierte TSG Weinheim. Zu Beginn wechselte die Führung mehrfach, dann übergab Borta beim Stand von 25:21 an Popov. Von da an spürte die Mannschaft laut Mitteilung, dass an diesem Tag als Team alles möglich war. Karnath und Popov konnten in der Folge. Im letzten Gefecht machte dann Borta gegen die amtierende Landesmeisterin Maja Kraft den Sack zu zum 45:37-Sieg. Im Finale gegen den FC Tauberbischofsheim musste das TG-Trio dann dem kraftraubenden Halbfinale Tribut zollen und unterlag mit 22:45. Dennoch freuten sich Borta, Karnath und Popov über Silber und die damit verbundene Vizemeisterschaft.

TG-Abteilungsleiterin Kathrin Karnath zog am Ende ein positives Fazit der Titelkämpfe und dankte Teilnehmern und Helfern.